Лидерите на БРИКС с общ фронт: Призоваха за мир и дипломация на срещата в Индия https://crimes.bg/po-sveta/liderite-na-briks-s-obsht-front-prizovaha-za-mir-i-diplomaciya-na-sreshtata-v-indiya/201070 Crimes.bg

Държавите от блока БРИКС приеха единодушно съвместна декларация по време на годишната си среща на върха в Ню Делхи, изразявайки „дълбока загриженост“ от ескалацията на войната в Близкия изток. В документа членките на съюза настояват за максимална сдържаност и разрешаване на международните конфликти чрез многостранен подход, дипломация и зачитане на националните суверенитети.

Приемането на декларацията се определя като дипломатически успех за домакина Индия, тъй като в БРИКС членуват както Иран, така и близкоизточните съюзници на САЩ като Обединените арабски емирства (ОАЕ). Срещата се провежда на фона на възобновените ракетни удари между Вашингтон и Техеран.

Срещу санкциите и едностранните търговски ограничения

Освен призива за спиране на огъня, лидерите на БРИКС отправиха остри критики срещу нарастващите „едностранни тарифни и нетарифни мерки“, които изкривяват световната търговия. Позицията е пряко насочена срещу икономическите санкции на САЩ, наложени както на Иран, така и на Русия заради войната в Украйна.

В блока БРИКС влизат Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка, Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и ОАЕ. Заедно държавите представляват над 40% от световното население и близо четвърт от глобалната икономика, утвърждавайки се като основен противовес на доминирания от САЩ западен ред.

Си Дзинпин призова за миротворческа роля, срещна се с Моди в Ню Делхи

В речта си по време на форума китайският президент Си Дзинпин призова БРИКС да поеме ролята на миротворец в Близкия изток, подчертавайки, че „войната не служи на общите интереси на международната общност“. Той определи групата като лидер на Глобалния юг и модел за самостоятелност сред развиващите се страни, предава NBC News.

Визитата на Си Дзинпин в Индия е първата му от седем години насам и отбелязва ключов момент за затопляне на двустранните отношения с премиера Нарендра Моди след граничния военен сблъсък в Хималаите през 2020 г.

В заключение, декларацията от Ню Делхи показва нарастващото геополитическо влияние на БРИКС като единен глас на Глобалния юг. Вземайки предвид засилващото се напрежение между САЩ, Иран и Русия, способността на блока да поддържа дипломатически баланс сред собствените си членки ще бъде ключова за глобалната стабилност.

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