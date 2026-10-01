Новата британската култура: Опашка, разделена по пол, предизвика гняв в Лондон ВИДЕО

Азиатски супермаркет в Източен Лондон предизвика възмущение, след като клиенти се наредиха на опашки, разделени по пол.

Видеозаписи от филиала на "Masala Bazaar" в Ромфорд показват как мъже и жени образуват отделни опашки по време на честванията за третата годишнина на супермаркета миналия месец.

На клиповете, заснети на 28 август, се виждат купувачи, които изглежда се подреждат в редици, разделени според пола, докато служители раздават безплатни бутилки растително масло в магазина в Източен Лондон, специализиран в продажбата на халал месо и хранителни стоки от Южна Азия.

В магазина не е имало табели, които да указват на клиентите да се редят на отделни опашки според пола.

Записите бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха широка дискусия. В нея се включи и крайнодесният политик Найджъл Фараж, който сподели видеото с коментар:

"Това не е британската култура".

Заюбер, управителят на магазина, заяви, че разделянето на опашките по пол е било напълно непланирано. Той заяви пред Daily Mail:

"Тук беше изключително пренаселено по случай третата годишнина. На подобни събития организираме "час на подаръците", в който раздаваме безплатни неща, затова всички ги искат. Казахме на клиентите, че трябва да се подредят, но не можем да ги контролираме. Хората автоматично започнаха да се подреждат така, че мъжете бяха от едната страна, а жените - от другата. След около минута всички отново се смесиха."

Негов колега потвърди тази версия, като обясни, че двете опашки са се образували единствено с цел по-ефективно раздаване на продуктите в условията на голямо струпване на хора. Той каза:

"Не сме казвали на никого къде да застане. Хората сами се подредиха така."

Ромфорд, исторически смятан за един от основните райони в Лондон с преобладаващо бяло население от работническата класа, е претърпял значителни демографски промени през последните десетилетия. Данните от преброяването показват, че бялото население на квартала е намаляло от 95,2% през 2001 г. до 75,3% в момента - тенденция, която често се обяснява с т.нар. "бягство на белите" (white flight) към съседното графство Есекс. През същия период делът на жителите, самоопределящи се като азиатци, е нараснал от 2,1% на 10,7%.

Тези промени са преобразили търговския облик на района, като търговци на дребно като Masala Bazaar са се установили в тези райони, за да обслужват променящите се общности в града. В коментар по повод кадрите един потребител пише:

"Никой не е приемал закон, според който в Англия ще се въвеждат опашки, разделени по пол."

Въпреки това, един от клиентите споделя пред Daily Mail, че семейни двойки умишлено са заставали отделно, за да може всеки от тях да вземе от промоционалните продукти.

Местна жителка, прекарала целия си живот в Ромфорд и работеща в близък фитнес център, отбелязва, че самата дължина на опашките би я отказала да посети магазина. Тя заявява пред изданието:

"Никога не съм виждала подобно нещо в друг магазин."

Masala Bazaar е част от Euro Foods Group - компания, основана от британския бизнесмен от бангладешки произход Шелим Хюсеин, чието състояние се оценява на 105 милиона паунда. Компанията управлява магазини и в Бирмингам, Бристол, Кардиф, Суонзи и Нюпорт.

dnes.bg