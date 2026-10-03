Зам.-министърката на икономиката е арестувана за търговия с бебета Сексбомбата Михаела Карадимова се оказа забъркана в грозната схема покрай сестра си адвокат Дияна Стоянова, осъдена за трафик на новородени към Гърция https://crimes.bg/kriminalno/zam-ministarkata-na-ikonomikata-e-arestuvana-za-targoviya-s-bebeta-3/202639 Crimes.bg

Заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова крие тъмно минало, свързано с арест през 2009 г. при акция на ДАНС срещу трафик на хора. Тогава тя носи фамилията Стоянова и е задържана заедно със сестра си, младши адвокат Диляна Стоянова, адвокат Емил Костадинов и Албена Черими от сдружение „Слънчев свят“. Групата е обвинена за организирана престъпна схема за продажба на 13 бебета на гръцки семейства за суми между 30 000 и 40 000 евро, докато на майките са плащани едва 3000 до 5000 лв. Схемата е разкрита след сигнал от гъркинята Хрисула, която остава излъгана след платени хонорари.

Поради липса на доказателства Михаела Карадимова изпада от делото, а сестра ѝ Диляна Стоянова получава 3-годишна условна присъда, след което е заминала да живее на остров Бали. Емил Костадинов и Албена Черими са осъдени окончателно през 2018 г. След брака си с шефа на болницата в Добрич Лъчезар Карадимов, Михаела Карадимова променя своята фамилия и започва работа в Министерството на икономиката. Там тя прави бърза кариера от юрисконсулт до заместник-министър при служебните правителства, назначени от президента Румен Радев.

Двамата с министър Пулев са неразделни

Публична тайна в министерството е близката ѝ любовна връзка с министър Александър Пулев, благодарение на когото тя прави своя кариерен възход. Двамата прекарват по-голямата част от работното си време заедно и дори осъществяват съвместно официално пътуване до Китай през септември. На връщане от Китай двамата отскочиха и до Индонезия уж за срещи в Джакарта. Реалната причина за воаяжа на държавна сметка обаче е желанието на Михаела Карадимова да се срещне с осъжданата си сестра Диляна Стоянова, която живее на остров Бали.

Източник: Уикенд