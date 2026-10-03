Г*й изнасилвачът д-р Хасърджиев се прибра на село

Скандалният д-р Станимир Хасърджиев е продал своя апартамент в столичния квартал „Дианабад“, където години наред са се провеждали шокиращи гей оргии с упоявани и с*ксуално насилени млади мъже. Жилището, което дълго време не намира купувач след избухването на скандала, в крайна сметка е закупено от чужденци. Медикът вече се е изнесъл с помощта на баща си и се е прибрал в родното си село край Сливен, където почти не излиза от дома си, за да избегне общественото внимание.

Д-р Станимир Хасърджиев бе арестуван през декември миналата година, заедно с още трима души, сред които и актьорът Росен Белов. Задържането им последва след сигнал от 20-годишно момче, че е държано по принуда, вързано за стол и дрогирано с опасни вещества, за да бъде принудено да прави групов с*кс. Впоследствие стана ясно, че медикът е болен от СПИН и умишлено е заразявал своите партньори, които не са подозирали за неговата венерическа болест.

Хасърджиев по време на едно от типичните си г*й партита

Срещу д-р Станимир Хасърджиев и останалите арестувани са повдигнати общо 17 обвинения, събрани в 46 тома, като са разпитани над 80 свидетели. Обвиненията включват принуда, хомос*ксуално насилие чрез сила и наркотици, както и създаване на п*рнография с лица под 18 години. Според юристи най-вероятно осъден ще бъде единствено Станимир Хасърджиев, тъй като доказателствата срещу останалите трима мъже от групата са изключително оскъдни.

Източник: Уикенд