Пилотът-атентатор на FlyDubai имал забрана за полети в Оман заради радикализация

Саудитската телевизия „Ал Арабия“, както и няколко американски медии съобщиха, че на втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания „Флайдубай“ (FlyDubai), е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в радикализация, предаде Франс прес.

Според публикациите на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.

Същите медии отбелязват, че нападателят, чието име е Хамам ал Хамами, се е присъединил към авиокомпанията „Флайдубай“, след като е напуснал предишния си работодател „Оман Еър“ и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - „Емирейтс“.

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на инцидента, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението, както и мотивите на нападателя, които все още са неясни, се разследват от властите в ОАЕ, където бяха прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е „претърпял ислямистка радикализация“ и е „имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците“.

trud.bg