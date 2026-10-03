Изгонен от България руски милиардер ли поръча екзекуцията в Пловдив? Илиян Филипов платил 200 000 евро рушвет, за да обявят службите, че Антон Зингаревич е агент на ГРУ и е заплаха за националната сигурност https://crimes.bg/kriminalno/izgonen-ot-balgariya-ruski-miliarder-li-poracha-ekzekuciyata-v-plovdiv-3/202632 Crimes.bg

Изгоненият от България руски милиардер Антон Зингаревич е сред заподозрените за поръчката на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. През 2025 г. убитият строителен бос пое управлението на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), след като ДАНС наложи 10-годишна забрана на чуждестранния собственик да пребивава в страната. Двамата водеха продължителна задкулисна битка, като руснакът обвиняваше Илиян Филипов в отклоняване на милиони левове от отпуснатите от Община Пловдив средства за ремонт на стадион „Христо Ботев“.

Според адвокати на Антон Зингаревич в дъното на неговото изгонване стои Илиян Филипов. Твърди се, че транспортният бос платил 200 000 евро рушвет на шефа на ДАР Антоан Генчев, за да изготви доклад до ДАНС за връзки на милиардера с руското военно разузнаване ГРУ. Шефовете на ДАНС Пламен Тончев и на ДАР Антоан Генчев разкриха пред депутати, че руският бизнесмен превеждал пари у нас чрез хазартния бос Васил Божков и компанията за криптовалута Nexo.

Антон Зингаревич е син на руския олигарх Борис Зингаревич, близък до Владимир Путин. През 2016 г. той бе издирван в Русия за отклонени 23 милиона долара, но по-късно бе амнистиран. След изгонването му Илиян Филипов овладя футболния клуб, но се огради с засилена охрана поради опасения от отмъщение. Разследващите органи все още не са обявили официално дали проучват версия за руска следа.

Източник: Уикенд