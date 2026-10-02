Безлов за екзекуцията на Илиян Филипов: Разследващите крият козовете си, за да изтръгнат самопризнания

Задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов няма профил на професионален убиец, а разследващите вероятно целят да стигнат до поръчител чрез негови самопризнания. Около това мнение се обедини главният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на „Здравей, България" по NOVA.

По думите на Безлов в рамките на последните дни в публичното пространство е имало медийно изтичане на информация, което отчасти е било опровергано, затова е важно да се следят официалните версии на институциите. Експертът обърна внимание на факта, че разследващите са много внимателни в изказванията си.

Това не е случайно, защото според мен основната им идея е да се достигне до самопризнание. Целта е защитата да знае колкото се може по-малко за това, с какво разполагат разследващите. А какво точно имат - това вече ще е проблем, когато делото влезе в съда, коментира Безлов.

Относно профила на задържания мъж, експертът по сигурност беше категоричен: „Не става дума за човек с профил на професионален убиец. Той е по-скоро касоразбивач и грабител".

Безлов обясни, че обявеният от прокуратурата личен финансов мотив на физическия извършител не изключва наличието на човек, който е поръчал престъплението. „Може да имате личен финансов мотив, но това не означава, че някой не ви е направил поръчка и не ви е наел именно защото имате мотив да участвате", разясни експертът.

Бяха обсъдени и появилите се в публичното пространство твърдения за връзки между убийството и различни бизнес кръгове в Пловдив, както и информации за задържани големи количества кокаин в Испания и Франция, свързвани с камиони на определени фирми. Тихомир Безлов подчерта, че до момента не е видял публично доказуеми данни, които да потвърждават тези връзки.

Никъде не видях да има публични разследвания, от които да знаем, че съществуват реални връзки между различните участници. Можем да стигнем до фантазиране, но от това, което виждам в момента, според мен има липсващи звена в цялата картина, заяви той.

Според главния експерт от Центъра за изследване на демокрацията развръзката на този казус е обвързана и с процесите в съдебната система на най-високо ниво. „Начинът, по който ще се развият нещата оттук нататък, зависи от това какво ще стане с избора на главен прокурор", каза Безлов.