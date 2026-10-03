Свети Ахил - островът на цар Самуил

През 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос заедно с екипа си открива тленните останки на остров Свети Ахил, за които по-късно ще се докаже, че принадлежат на цар Самуил.

По време на царуването си, в последните десетилетия на X век, цар Самуил избира точно това място за своя лятна резиденция. Той наема майстори от Лариса, които построяват впечатляващата трикорабна базилика. Постепенно мястото се превръща в духовен център на Първото българско царство. Векове по-късно, по време на археологически разкопки в базиликата, става ясен отговорът на една от големите загадки в българската история - къде са тленните останки на цар Самуил. Те се оказват в саркофаг в южната част на базиликата, която самият той приживе създава.

Днес базиликата е в добро състояние, поддържа се и напомня за величието на цар Самуил. Влизането е напълно свободно.

Достъпът до острова е решен с пешеходен мост, в чието начало е поставена статуята на археолога, открил останките на царя. По пешеходният мост се около 700-800 метра. В населената част на острова има както изоставени стари къщи, така и нови хотели за туристите.

Днес на острова живеят две фамилии. Свети Ахил обаче продължава да бъде място със силна енергия. Славната история на великия български цар Самуил се помни и се знае и до ден днешен.

Нова телевизия, „Събуди се"