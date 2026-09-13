Като в екшън филм: Фалшиви полицаи обезоръжиха охраната и освободиха затворник в Гърция https://crimes.bg/po-sveta/kato-v-ekshan-film-falshivi-policai-obezorazhiha-ohranata-i-osvobodiha-zatvornik-v-garciya/201072 Crimes.bg

В болницата обаче го очаквали съучастници

Полицията в Северна Гърция предприе издирване, след като лишен от свобода беше освободен от болницата в Серес от съучастници, представящи се за полицейски служители, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Бягството, наподобяващо сцена от филм, се разигра малко след 23:00 ч. в петък. Затворникът, излежаващ присъда в затвора „Нигрита“ (източно от Солун), се оплакал от неразположение и бил транспортиран до болницата в Серес за медицински изследвания, съобщава държавната телевизия ERT.

В болницата обаче го очаквали съучастници, облечени като полицаи. Те обезоръжили служителите на реда, придружаващи затворника, отвели го и избягали. По данни на разследващите, групата е разполагала и с автомобил, наподобяващ полицейска кола, оборудван със светлинен сигнал на покрива.

Веднага след бягството е започнала операция по издирването на затворника и неговите съучастници.

Беглецът е описан като изключително опасен престъпник, осъден за престъпления, свързани с наркотици и оръжие. Според информацията, той е участвал и в престрелка в Солун посред бял ден.

Полицейското разследване за установяване местонахождението на избягалия затворник и останалите заподозрени продължава. Открит е автомобил с фалшиви регистрационни табели, за който се предполага, че е използван от групата за бягство от мястото на инцидента.

trud.bg