Израел за атаката в Истанбул: Тероризмът няма да ни изплаши https://crimes.bg/po-sveta/izrael-za-atakata-v-istanbul-terorizmat-nyama-da-ni-izplashi/189309 Crimes.bg

Тероризмът няма да ни изплаши, заяви днес израелското Министерство на външните работи след стрелбата пред израелското консулство в Истанбул, предаде Франс прес.

"Осъждаме решително терористичната атака срещу Консулството на Израел в Истанбул. Тероризмът няма да ни изплаши", заяви в социалната мрежа "Екс" израелското министерство, като благодари на турските власти за бързата им реакция.

Както "Труд news" писа трима души загинаха, а двама полицаи бяха ранени при престрелка в близост до сградата на израелското консулство в Истанбул. На видео се вижда как полицай изважда оръжие и търси укритие, докато се чуват изстрели. - Виж ТУК!

trud.bg