Израел за атаката в Истанбул: Тероризмът няма да ни изплаши

Тероризмът няма да ни изплаши, заяви днес израелското Министерство на външните работи след стрелбата пред израелското консулство в Истанбул, предаде Франс прес.
"Осъждаме решително терористичната атака срещу Консулството на Израел в Истанбул. Тероризмът няма да ни изплаши", заяви в социалната мрежа "Екс" израелското министерство, като благодари на турските власти за бързата им реакция.
Трима души загинаха, а двама полицаи бяха ранени при престрелка в близост до сградата на израелското консулство в Истанбул. На видео се вижда как полицай изважда оръжие и търси укритие, докато се чуват изстрели.
trud.bg