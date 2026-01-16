Исландци настояват за отхвърляне на посланик на Тръмп след обиден коментар

Хиляди хора са подписали петиция, изразяваща възмущение, след като номинираният от Доналд Тръмп за посланик в Исландия, се е пошегувал, че северната страна трябва да стане 52-рият щат на САЩ.

В сряда, часове преди високопоставени представители на Гренландия и Дания да се срещнат със Съединените щати с надеждата да предотвратят заплахите на Тръмп да завземе арктическия остров, изданието Politico съобщи, че е чуло за разсъждения относно друг северен остров.

„Чухме, че бившият конгресмен Били Лонг, номиниран от Тръмп за посланик в Исландия, се е пошегувал с колеги в пленарната зала снощи, че Исландия ще бъде 52-рият щат, а той ще бъде губернатор“, написа Politico в сутрешния си бюлетин.

Реакцията в Рейкявик беше бърза. В изявление за Guardian исландското външно министерство заяви, че е потърсило американското посолство за разяснение. „Министерството на външните работи се свърза с посолството на САЩ в Исландия, за да провери достоверността на предполагаемите коментари“, се казва в съобщението.

В петиция, призоваваща външния министър на Исландия Катрин Гунарсдотир да отхвърли Лонг като посланик в страната, критиците заявяват: „Тези думи, изречени от Били Лонг, когото Доналд Тръмп е номинирал за посланик в Исландия, може да са били казани на шега. Въпреки това те са обидни за Исландия и исландския народ, които са се борили за свободата си и винаги са били приятел на Съединените щати“, се казва в петицията.

В рамките на часове след пускането ѝ повече от 3200 души подписаха петицията, подкрепяйки призива САЩ да „номинират друг човек, който показва по-голямо уважение към Исландия и исландския народ“.

В сряда Лонг по информация е поднесъл извинения за забележките в интервю за Arctic Today – новинарски сайт, който отразява региона. Изданието го цитира да казва, че коментарите са били направени на шега, докато други са се шегували за Джеф Ландри, специалния пратеник на Тръмп за Гренландия.

„Нямаше нищо сериозно в това. Бях с няколко души, които не бях виждал от три години, и те се шегуваха, че Джеф Ландри ще бъде губернатор на Гренландия, след което започнаха да се шегуват и с мен. Ако някой се е почувствал обиден, тогава се извинявам“, цитира изданието думите на Лонг.

Макар Лонг да заяви, че може да разбере защо коментарите са предизвикали реакция, той беше категоричен, че това е било шега и не трябва да се приема сериозно.

„Извинявам се и това е единственият ми коментар. Очаквам с нетърпение да работя с народа на Исландия и съжалявам, че беше възприето по този начин. Бях с група приятели и нямаше нищо сериозно“, добави той.

В четвъртък Сигмар Гудмундсон, депутат от Исландия от центристката партия „Либерална реформа“, която е част от управляващата коалиция, определи изказванията като „не особено смешна шега“, предвид напрежението около Гренландия.

„Излишно е да се казва, че това е изключително сериозно за малка държава като Исландия“, заяви той пред исландския вестник Morgunblaðið. „Трябва да осъзнаем, че всички аргументи за сигурност, които американците изтъкват по отношение на Гренландия, важат и за Исландия. Става дума за разположението на тези два острова.“

Той определи коментарите като знак за нарастващото неуважение в САЩ към суверенитета на малките държави. „Исландците също трябва да имат смелостта, въпреки много приятелските ни отношения със Съединените щати, не на последно място чрез НАТО, да обсъждат къде и как нашите интереси в областта на сигурността са най-добре защитени в този променящ се свят.“

