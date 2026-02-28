Иран не допуснал МААЕ до ядрените съоръжения, засегнати в 12-дневната война

По тази причина агенцията не може да провери дали Техеран е преустановил обогатяването на уран

Иран не е позволил на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да получи достъп до ядрените съоръжения, засегнати от 12-дневната война през юни, според поверителен доклад на агенцията, разпространен сред държавите членки и цитиран от Асошиейтед прес.

Докладът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) подчертава, че поради това тя „не може да провери дали Иран е преустановил всички дейности, свързани с обогатяването“, нито „размера на запасите от уран на Иран в засегнатите ядрени съоръжения“.

МААЕ също така съобщи, че е наблюдавала, чрез анализ на търговски достъпни сателитни изображения, „редовна автомобилна активност около входа на тунелния комплекс в Исфахан“. Съоръжението в Исфахан, на около 350 километра югоизточно от Техеран, е известно главно с производството на уранов газ, който се подава в центрофуги за центрофугиране и пречистване.

През юни миналата година Израел нанесе удари по сгради в ядрената база в Исфахан, сред които и съоръжение за преработка на уран. Тогава САЩ също нанесоха удари с ракети по Исфахан.

МААЕ съобщи още, че чрез анализ на търговски достъпни сателитни изображения е наблюдавала „дейности, провеждани в някои от засегнатите ядрени съоръжения, включително съоръженията за обогатяване в Натанз и Фордо“, но добави, че „без достъп до тези съоръжения Агенцията не може да потвърди естеството и целта на дейностите“.

Част от обогатения до най-високо равнище ирански уран е бил съхраняван в подземна зона на ядрената му база в Исфахан, съобщи МААЕ в поверителния доклад, изпратен до държавите членки в петък и видян и от Ройтерс. Това е първият път, когато Международната агенция за атомна енергия съобщава къде е съхраняван уран с чистота от 60% - близо до нивото от 90%, необходимо за оръжия. Входът на тунелния комплекс също беше ударен от ударите на САЩ и Израел, но съоръжението изглежда до голяма степен невредимо, казаха дипломати.

trud.bg