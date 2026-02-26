СКАНДАЛНО! НПО-тата около свързаните с “Петрохан” и ППДБ Борислав Сандов и Тома Белев са взели 56 млн. лв., за да броят лешояди, птици, риби, диви кози и мечки Неправителствените организации печелят средства и финансират скрито партията, а чрез нея упражняват натиск върху институциите, за да получават обществени поръчки, се казва в разследване на “Еко новини” https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandalno-npo-tata-okolo-svarzanite-s-petrohan-i-ppdb-borislav-sandov-i-toma-belev-sa-vzeli-56-mln-lv-za-da-broyat-leshoyadi-ptici-ribi-divi-kozi-i-mechki-3/185995 Crimes.bg

Близо 56 млн.лв. са получили от европейски програми и държавния бюджет присъдружните зелени НПО-та, близки до свързаните с ППДБ и трагедията “Петрохан” Борислав Сандов и Тома Белев, сочи разследване на сайта “Еко новини”. Дейностите, за които са преведени парите, са меко казано екзотични, ето защо се появиха обосновани предположения, че част от финансирането би могло да е пренасочено нерегламентирано към политически формации като “Зелено движение”, а защо не и директно за предизборните кампании на ППДБ, част от които е била и еко формацията на Сандов и Белев.

Пълна симбиоза между партията на еколозите „Зелено движение“ и техните лични неправителствени организации (НПО). Освен това тези НПО са собственици на десетки търговски дружества, чрез които зелените създават консорциуми и печелят обществени поръчки. Това е затворена система, в която парите остават в тесен приятелско-политически кръг.

Точно тази схема са създали еколозите Тома Белев, Борислав Сандов, Андрей Ковачев, Петко Ковачев, Петко Цветков и редица други. Всички те са били председатели или съпредседатели на партията „Зелено движение“. Същевременно са и активни участници в граждански НПО.

Неправителствените организации печелят средства и финансират скрито партията, а чрез нея упражняват натиск върху институциите, за да получават обществени поръчки.

Че схемата е работеща, се доказва от факта, че възползвайки се от участието в Коалицията ПП-ДБ Борислав Сандов стана министър на околната среда и водите, а Тома Белев – заместник-министър, като двамата управляваха милиарди левове за екология в МОСВ.

Имат и коалиция, наречена „За да остане природа в България“. Интересен факт е, че тази коалиция няма регистрация нито в съда, нито в Агенцията по вписванията. Фантомна структура, която повече от две десетилетия е широко рекламирана и е получила известност като „Зеления октопод“ – саботирал изграждането на големи инфраструктурни проекти, свързани с живота и здравето на българските граждани.

КОИ НПО СА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ?

Екологичните неправителствени организации (НПО) – Зелени Балкани, Българско дружество за защита на птиците, Швейцарският WWF (Фонд за дива природа), швейцарско-българската фондация „Биоразнообразие“, Сдружение за дива природа „Балкани“, „Асоциация на парковете в България“, и много други – са получили над 56 милиона лева само за дейности, свързани с броене и разселване на птици.

Собственици и представители на тези НПО са известни екоактивисти и зелени политици, сред които:

* Тома Белев

* Андрей Ковачев

* Петко Цветков

* Веселина Кавръкова (съпруга на Тома Белев)

* Христо Николов

* Ирина Матеева

* и още редица еколози

Финансирането на тези организации идва основно от европейски програми и държавния бюджет. Данните сочат, че това представлява източване на еврофондовете и бюджета, без наличието на видими резултати в полза на природата и околната среда. В крайна сметка, единствените печеливши остават „зелените“ НПО.

Кои НПО и за какво са получили парите?

1. Зелени Балкани – Стара Загора

* Проект: Броене и разселване на черни лешояди

* Сума: 3 483 000 евро (7 516 000 лева).

2. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

* Проект: Опазване на царски орли от далекопроводи

* Сума: 4 000 000 евро (7 823 000 лева)

* Дейности: Изграждане на „кацилки“ (каквото и да означава това).

3. Отново БДЗП

* Проект: Броене на соколи

* Сума: 3 000 000 лева.

4. БДЗП и Зелени Балкани

* Проект: План за защита на червеногушата гъска

* Сума: 5 500 000 лева

* Допълнителни дейности: Закупени 1 000 декара земи на брега на Черно море за местообитания на гъските.

В същото време Министерството на земеделието и горите изплаща 50 000 000 лева компенсации на земеделски стопани в Добруджа за щети от свръхпопулацията на червеногушите гъски.

5. БДЗП

* Проект: Броене на пеликани в Атанасовското езеро

* Сума: 4 000 000 лева.

Допълнително финансиране

Освен гореспоменатите проекти, има данни за по-малки поръчки на стойност 1-2 милиона лева, с които общата сума нараства с още 20 милиона лева.

Тази справка обхваща периода до 2016 г.. Колко средства са усвоени оттогава досега, ще стане ясно след като бъдат получени данни по Закона за достъп до обществена информация.

Подозрителен факт

Интересен и силно подозрителен факт е, че линковете към поръчките са били активни докато министър не става Борислав Сандов, а зам.-министър на екологията – Тома Белев. След това информацията е изтрита.

Ето и списък с полученото финансиране от зелени неправителствени организации през първия програмен период, което се равнява на над 56 милиона лева:

Зелени Балкани – Стара Загора

* 650 000 лева – хранене на черни лешояди

* 1 100 000 лева – отглеждане на планински кеклик

* 420 000 лева – консултации за управление на язовир Овчарица

* 470 000 лева – отглеждане на лалугери

* 1 700 000 лева – засаждане на върби

* 3 000 000 лева – броене на големи европейски лешояди

* 3 000 000 лева – броене на соколи.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

* 4 000 000 лева – броене на ястреби и орли

* 4 000 000 лева – опазване на пеликани около Бургас (те измряха)

* 5 500 000 лева – изготвяне на план за защита на червеногушата гъска

* 5 500 000 лева – наблюдение на египетски лешояди

* 8 000 000 лева – опазване на царски орли от жици

* 4 000 000 лева – строене на гнезда за малък петнист орел

* 95 000 лева – опазване на лешояди в Родопите

* 18 000 лева – лятна лекция сред природата

* 90 000 лева – училищни лекции.

Зелени Балкани – Пловдив

* 780 000 лева – строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро

* 700 000 лева – броене на чапли в Марица

* 200 000 лева – консултации за управление на язовир Конуш.

WWF (Фонд за дива природа)

Веселина Кавръкова (Съпруга на Тома Белев) Любомир Костадинов, Александър Дуцов, Константин Иванов

* 700 000 лева – опазване на лияни и хвойни около Марица

* 1 400 000 лева – броене на пеликани и консултации за опазването им в Сребърна (те после измряха всичките)

* 800 000 лева – помощ за риби в Русенски Лом.

Фондация „Биоразнообразие“

Петко Цветков (Член на Национален съвет на ПП „Зелените“) Стефан Аврамов:

* 4 000 000 лева – броене на птици в Атанасовско езеро

* 800 000 лева – помощ за риби в Русенски Лом

* 50 000 лева – лятна екологична академия

* 50 000 лева – издаване на екологични книжки

* 580 000 лева – наблюдение на диви кози и мечки във Витоша

* 450 000 лева – броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

СДП „Балкани“

Андрей Ралев (Ковчежник на ПП „Зелените“) Андрей Ковачев (Бивш съпредседател на ПП „Зелените“) Катерина Раковска (Съпруга на Андрей Ковачев, съветник в МОСВ)

* 580 000 лева – броене на диви кози и мечки

* 1 000 000 лева – мътене на яйца от костенурки в Алдомировското блато

* 2 000 000 лева – наблюдение на дива коза, заплождане на пеперудата Червен Аполон и проучване на спокойни храсти за дива мечка.

* Партньор по проекта: Природонаучен музей към БАН

* Зам.-директор на музея: Стоян Бешков (Член на Национален съвет на ПП „Зелените“)

Източник: ekonovini.bg