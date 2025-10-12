Гърция – вторият дом на българите

Гърция е място, което все повече българи избират не само за лятната ваканция, но и като втори дом. Инвестициите от българи в южната ни съседка са все повече.

Според местни агенции за недвижими имоти - над 50% от клиентите в района на Кавала вече са българи, а цените на квадратен метър на места са скочили от 900 на 2500 евро.

В момента Офринио буквално се изгражда нов град над стария, а големи реклами на български, английски и гръцки обещават „морска мечта", в която първо се влюбваш, а после инвестираш.

Въпреки положителния икономически ефект за местния бизнес, някои гърци не крият, че са изненадани от внезапното „нашествие". Чуват се коментари, че Офринио вече е българска и че местната инфраструктура е под натиск - трафик, шум и липса на достатъчно паркоместа.

И една важна новина за всички, които купуват имоти в Северна Гърция с идея да ги отдават под наем - от началото на 2025 г. влизат в сила нови ограничения за Airbnb и краткосрочни наеми в пет популярни региона, включително Халкидики и Солун.

Засега Офринио не е сред засегнатите, но според новия закон отдаването на имот под наем за повече от 60 дни годишно ще бъде ограничено и всички нови имоти, закупени след влизането на закона, няма да могат да се обявяват свободно за наем в платформите.

бТВ, „Тази неделя"