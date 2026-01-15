Гърция предупреждава корабните компании за рискове в Черно море

Гръцките власти призоваха корабните оператори в страната да преразгледат мерките за сигурност, когато плават до руските черноморски пристанища, след атаките с дронове срещу два танкера, управлявани от гръцки компании през последните дни.

Във вторник морски дронове атакуваха два петролни танкера, включително кораб, нает от американската компания "Шеврон", докато пътуваха към терминал на руското крайбрежие, за да товарят казахстански петрол.

Гръцкото министерство на корабоплаването препоръча на мениджърите по сигурността, капитаните и корабните офицери да извършат актуализирана оценка на заплахите за търговските кораби в Черно море и съседните морски зони.

На фона на влошаващата се ситуация цената на военната застраховка за кораби, пътуващи до региона, се е увеличила рязко.

Гръцките компании управляват един от най-големите танкерни флотилии в света и играят ключова роля в търговията в Черноморския регион, който остава зона с повишена военна и инфраструктурна уязвимост.

Един от танкерите, обект на атаки във вторник, беше Matilda, който беше управляван от гръцката компания Thenamaris и беше ударен от два дрона.

Въпреки че няма пострадали или сериозни щети по кораба, служител на Thenamaris заяви, че оттогава компанията е засилила допълнителни предпазни мерки за сигурност и е посъветвала екипажите на своите кораби да повишат бдителността си и да избягват ненужно излагане на риск, най-вече движение по палубата.

Вчера министерството на външните работи на Казахстан се обърна към Европа и САЩ и изрази загриженост относно ударите на „неизвестни“ дронове по петролни танкери в Черно море близо до Новоросийск. Общо три кораба бяха повредени при ударите близо до морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), заяви Министерството на външните работи.

Освен това страната свика европейски посланици и представители на САЩ, за да разработи ефективни мерки за гарантиране на сигурността на морските маршрути.

