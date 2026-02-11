Бърза депортация! Евродепутати одобриха спешни мерки срещу мигранти, на които е отказано убежище

Европейските законодатели одобриха във вторник промените в системата за убежище на Европейския съюз, проправяйки пътя за ускорени депортации на отхвърлени мигранти, подчертавайки засилването на антиимигрантската политика през последното десетилетие.

Текстът, който изисква окончателно официално одобрение от правителствата на 27-те страни членки на ЕС, бележи рязко затягане на миграционната политика на ЕС, която се оформи след притока на над един милион бежанци и мигранти през 2015-16 г.

Ходът предизвика остри критики от хуманитарни групи, които заявиха, че може да доведе до нарушения на правата на човека и намаляване на правата на убежище съгласно конвенция от 1951 г., която забранява връщането на мигранти в страни, където биха могли да бъдат в опасност.

Европейският парламент одобри промени в Регламента за процедурите за предоставяне на убежище, с които се въвежда списък с държави, считани за "безопасни", в които могат да бъдат върнати мигранти, на които е отказано убежище. Списъкът включва държави като Египет и Тунис, чиито данни за състоянието на човешките права са били подложени на проверка.

Съгласно новите правила, страните от ЕС могат да отхвърлят молби за убежище, ако лицето е можело да получи закрила в страна, която блокът счита за безопасна.

Законодателите също така се споразумяха за регламент за установяване на правила за връщане на мигранти в целия ЕС, включително задължения за тези, на които са издадени заповеди за връщане за първи път.

Мигрантите, които не напуснат доброволно, могат да бъдат осъдени на затвор за отказ на сътрудничество, съгласно новите правила. Новите правила ще позволят и на страните от ЕС да създават "центрове за връщане" извън ЕС, като тези, създадени от Италия в Албания.

Промените произтичат от набор от правила и процеси на ЕС за управление на миграцията, известен като Миграционния пакт, одобрен през 2023 г., но не се очаква да бъде напълно приложен до юни 2026 г.

Антиимигрантската реторика се засилва в целия ЕС, откакто повече от милион души, главно от Сирия, пристигнаха през Средиземно море през 2015 г. Това настроение засили обществената подкрепа за десни националистически партии, подтиквайки правителствата да приемат все по-рестриктивни миграционни политики, фокусирани върху връщането.

