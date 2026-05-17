Американски флот на ръба: Бюджетът не издържа конфликта с Иран

Пентагонът изчерпва гориво, ракети и боеприпаси след месеци интензивни операции

Военноморските сили на САЩ са изправени пред сериозен финансов и оперативен натиск заради продължаващия конфликт с Иран. Началникът на военноморските операции адмирал Дарил Каудъл предупреди, че бюджетът за фискалната 2026 година не е предвиждал разходите за войната и това вече принуждава флота да прави тежки съкращения, пише Military Watch.

По думите му американските военноморски сили бързо изчерпват запасите си от гориво, боеприпаси и средства за поддръжка. Адмиралът призна, че ако Конгресът не отпусне допълнително финансиране, още през юли може да се стигне до орязване на обучения, рутинни операции и дори на личния състав.

Вашингтон започна военните действия срещу Иран на 28 февруари, а активната фаза на конфликта продължи 39 дни. От 8 април насам сблъсъците са с по-ниска интензивност, но напрежението остава високо.

Според Каудъл последствията вече засягат и самите военнослужещи. Военноморските сили може да бъдат принудени да замразят преместванията на между 12 000 и 15 000 моряци, както и да отложат бонусите за новоназначени и повторно записали се военнослужещи.

В САЩ конфликтът с Иран предизвиква все по-сериозни спорове. Появяват се и анализи, според които Техеран е в значително по-добра позиция да поддържа продължителна война. Източници от американското разузнаване, цитирани от Ню Йорк Таймс, твърдят, че Иран е запазил около 70% от ракетния си арсенал. Освен това страната е възстановила дейността на почти всички ключови ракетни бази и подземни складове край Ормузкия проток.

На този фон САЩ вече са изразходвали голяма част от своите балистични ракети PrSM, бомбите GBU-57 и значителен брой противоракетни системи „Пейтриът“ и THAAD. Само през първите 10 дни на конфликта американските сили са нанесли удари по над 6000 цели в Иран, използвайки предимно скъпи високоточни оръжия.

Според анализатори до края на март американският флот е изстрелял близо 1000 ракети „Томахоук“ - сериозна част от общия му запас. Междувременно конгресменът Ед Кейс съобщи през май, че САЩ са загубили 39 самолета по време на бойните действия - средно по един на ден.

Особена тревога във Вашингтон е предизвикала способността на Иран да нанася удари дълбоко във вражеска територия, включително срещу американски бази. Според публикацията това е било неочаквано развитие, което е довело до сериозно напрежение в американските военни среди.

Продължителната операция е принудила американския флот да удължи мисиите на част от бойните кораби с няколко месеца. Това вече създава логистични проблеми, включително недостиг на храна на борда, спад на морала и технически неизправности на някои съдове.

Все повече анализатори в САЩ смятат, че продължаването на войната поставя страната в изключително неблагоприятна позиция както финансово, така и военно.

