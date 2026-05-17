Гърция с план срещу свръхтуризма

Гърция започва постепенно да затяга контрола върху туристическото строителство след поредната рекордна година за сектора.

След рекордната 2024 година, когато Гърция отчете около 40,7 милиона туристически посещения и близо 21,6 милиарда евро приходи, през 2025-а се очаква нов ръст. Предварителните оценки сочат над 43 милиона посещения и над 23 милиарда евро приходи от туризъм.

Успоредно с рекордните приходи обаче расте и натискът върху инфраструктурата, водоснабдяването и жилищния пазар в най-посещаваните части на страната.

Най-сериозни остават проблемите по островите в Егейско море, където местните власти от години предупреждават за презастрояване, недостиг на вода и претоварване на пристанищата и пътната инфраструктура.

Именно затова гръцкото правителство подготвя нов специален устройствен план за туризма, който ще разделя страната на различни туристически зони според степента на натоварване.

В най-пренаситените райони се обсъждат по-строги условия за ново строителство, както и ограничения върху мащаба на новите туристически комплекси.

Промените засягат и краткосрочните наеми чрез платформи като Airbnb. В централни части на Атина вече има замразяване на нови регистрации, а властите обсъждат допълнителни ограничения и за други туристически райони.

Според гръцките власти целта не е ограничаване на туризма, а преминаване към по-устойчив модел с по-висок клас услуги и по-малко натоварване върху природата и местните общности.

Туризмът остава ключов сектор за икономиката на Гърция, но все по-често в страната се говори за необходимост от баланс между рекордния туристически поток и качеството на живот на местните жители.

бТВ, „Тази събота"