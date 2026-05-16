Ултраконсервативен православен бизнесмен се е почувствал опетнен от Дара

Ултраконсервативният православен строителен магнат Пламен Мирянов публично обяви, че се “разграничава от участието на Дара и нейната песен в Евровизия”.

"I'm Not Bangaranga. БезДарната песен на Дара е пълен провал, израз на огромна творческа немощ и опетняване на името на нашата държава!”, пише Мирянов в своя Фейсбук.

След това позицията му продължава по наистина запомнящ се начин: “Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на Евровизия, че тя е “ангел и демон, психарка и хаос” чрез лозунг от джамайските езически племена, и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?!”

“Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!”, допълва бизнесменът, който бе глобен за тропането на хоро в езерото Бъбрека, което е сред защитените Рилски езера.

След това Мирянов казва, че се солидаризира напълно с позицията на човек на име Янко Лозанов.

Самият Лозанов говори за Априлското въстание, Еврозоната, за Великата победа над нацизма и други подобни неща.

“А сега, в интеграционен дух на либерална святост и безпаметно изтрита националност, да видим шоуто и нека най-бесният безродник победи! Това може да се опитва, да представлява България, но слава на Бога, България не представлява това”, завършва Янко Лозанов.

Пламен Мирянов е изпълнителен директор на строителната компания “Артекс“, която бе замесена в една от големите политически афери за последното десетилетие с участието на ГЕРБ.

През 2019 година стана ясно, че трима висши представители на управляващата тогава партия ГЕРБ – шефът на парламентарната група Цветан Цветанов, правосъдният министър Цецка Цачева и бившият министър на културата Вежди Рашидов са си купили апартаменти от "Артекс".

Малко след избухването на този скандал лично премиерът Бойко Борисов се намеси и спря строежа на небостъргача “Златен век“ на "Артекс" в скъпия столичен квартал “Лозенец“. След това властите започнаха да съобщават за множество нередности около проекта, който и досега не може да бъде завършен.

В момента Мирянов ръководи и фондацията "Нашият дом е България". Тя се презентира като организация, която има за цел да съхранява и споделя българската християнска, православна идентичност и култура чрез обществена позиция, сценични изкуства, музика, филми, художествени изкуства, фотография и книги.

Източник: mediapool.bg