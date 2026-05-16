На Малдивите издирват телата на четирима италиански гмуркачи

Осем водолази от малдивската брегова охрана се включиха в издирванията, целящи да да открият телата на четирима от петимата италианци, загинали при най-смъртоносната водолазна катастрофа в архипелага, съобщи италианското външно министерство, цитирано от АНСА и "Франс прес".

"Първите двама водолази вече са се потопили, за да идентифицират и маркират точно входната точка на поредицата от пещери, в които са изчезнали италианските гмуркачи", съобщи министерството в изявление тази сутрин.

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву, разположен на около 90 минути с бърза лодка от столицата Мале. Тялото на един от италианските водолази беше намерено в пещера на дълбочина 60 метра. Водолазите ще работят на смени, за да се опитат да локализират останалите тела и да ги изнесат на повърхността.

Яхтата с останалите двадесет италиански туристи, придружаващи загиналите водолази, "току-що е пристигнала" в Мале, уточни министерството. Малдивите са отнели лиценза за експлоатация на кораба в очакване на резултатите от разследването.

Италианското външно министерство обяви в четвъртък вечерта смъртта на пет свои граждани. Жертвите са преподавателка по морска биология, нейната дъщеря и двама млади изследователи, съобщи университета в Генуа, където и четиримата са учили или работили. Петата жертва е техният инструктор по гмуркане.

Малдивската полиция ще предостави на италианците екип за психологическа подкрепа, съобщи министерството.