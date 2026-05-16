Вирусологът доц. Атанас Мангъров: Дали не мислят нещо с новия хантавирус?

Забравете за водата от горските извори, защото не знаете коя мишка е пикала в тях

Доцент Атанас Мангъров, началник на детското отделение в столичната Инфекциозна болница, предупреди за опасностите от хантавирусите, които се разпространяват по целия свят чрез гризачи. Инфекцията протича изключително тежко под формата на хеморагична треска с остър бъбречен недостатъчност или белодробен оток. Заразяването при хората става главно по аерозолен път чрез вдишване на прах с миши екскременти, урина и слюнка, или при консумация на замърсени храна и вода. Този вирус е изключително живозастрашаващ и леталният изход варира между 20 и 50 процента, като почти всички болни стигат до хемодиализа.

Медицинският експерт подчерта, че у нас резервоар на заразата са горските мишки, поради което туристите и горските работници трябва категорично да избягват пиенето на вода от непроверени извори. Единственият вид, предаващ се между хората, е андският хантавирус, с който наскоро пътници са се заразили в Аржентина преди да се качат на луксозен лайнер. Като пример за фаталния край доцент Атанас Мангъров посочи известния носител на „Оскар“ Дживен Хекман, починал в САЩ, след като живял с трупа на съпругата си, нахапана от плъхове.

Според доцент Атанас Мангъров хантавирусите са от групата на особено опасните инфекции и могат да бъдат използвани като биологично оръжие при човешка намеса. Лекарят изрази сериозни подозрения спрямо СЗО и Световната здравна организация заради създаването на масова паника около случаите на заразения кораб. Тези действия му напомнят за началото на пандемията от коронавирус, която според него също не е била природен феномен. Специалистът допълни, че бабини рецепти не помагат, а ваксини с доказана ефективност срещу този вирус у нас липсват.

Източник: Уикенд

 

