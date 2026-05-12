РАЗСЛЕДВАНЕ на "Bezpartien": Николай Бареков и милионите

Разследването проследява данни за имотни трансакции, партийно финансиране и разходи в Европейския парламент в периода 2014–2019 г.

Във връзка със собствено журналистическо разследване относно икономическо – финансовите дейностит около и след мандата на конкретен представител на ЕП в периода 2014-2019 година, както и по повод на текущи разследвания, за които имам информация, че са предмет на работа от Вас и представляваните от Вас институции, във връзка с изясняване на обективната истина за потенциално извършени престъпления и нарушения на европейското законодателство, държа да Ви запозная със следното:

Българският бивш евродепутат успешно е преминал през отворената вратичка в Правилника за дейността на 8-мия парламентарен мандат в Европейския парламент (ЕП) /2014 г.-2019 г./, която позволява членовете на европейския парламент да харчат безотчетно отпусканите им надбавки за организиране на работата си по време на мандата, включващи разноски по управление и поддържане на кабинет, транспортни документи, храна, напитки и други суми за представителни разходи. Дори и да е представял някакви фактури и касови бележки със сигурност същите са били неистински или със силно завишена стойност. За разлика от последващите правилници на ЕП, действащият в периода 2014-2019 не поставя конкретни изисквания за отчитане на разходите на европейските депутати, нито изисква публично оповестяване на назначените към съответния депутат сътрудници в ЕП и в България, като това дава поле за мащабни измами и далавери с евросредствата.

Нека проследим хронологично дейността на народния избраник – лицето Николай Тихомиров Бареков.

През януари 2014 година, след противоречива телевизонна кариера като журналист, Бареков създава партия „България без цензура“ (ПП ББЦ), регистрирана на 14.03.2014 г., с която на 25.05.2014 г. участва в изборите за Европейски парламент, а по късно същата година и в предсрочните парламентарни избори в страната на 05.10.2014 г., където успява да прескочи 4%-ната бариера. В началото на м. май 2014 г. избухва огромен скандал с финансирането на ПП ББЦ. Сред дарителите на партията се оказват фиктивни лица, които нямат представа за присъствието си в дарителските списъци. В рамките на кампанията за изборите за Европейски парламент коалицията около партията на Николай Бареков „България без цензура” (ББЦ) е разходвала за медийно отразяване суми, които надхвърлят половината от законово установения максимален праг от 2 милиона лева. Съгласно публично достъпните данни отчетените разходи възлизат на 1 095 856,58 лева, като съществуват сериозни основания да се приеме, че действителният размер е по-висок, предвид неизпълнението от страна на редица медии на задължението им за публично оповестяване на договорените финансови параметри. Допълнително буди съмнение обстоятелството, че в рамките на едва три дни след изборния ден броят на декларираните дарения към ББЦ е нараснал петкратно. Налице са и данни за пряко нарушение на приложимото законодателство, включително случаи на дарения, надвишаващи допустимия лимит в двоен размер, както и системно неизпълнение на задължението за подаване на изискуемите декларации от значителна част от дарителите. Това поведение обективно сочи към сериозни пропуски в спазването на нормативната уредба и поражда основателни съмнения относно законосъобразността на отчетената финансова дейност. От публикуваните данни „България без цензура“ е на първо място по разходи за предизборна агитация.

По време на съмнителния шеметен възход на журналиста, същият се огражда с обръч от фирми, които започват да легализират парите, получини под масата.

ПП ББЦ е регистрирана със седалище: гр. София, р-н Лозенец1421, бул. Черни връх № 25А, ет.1 – Бизнес център Хемус. Имотът, в който се помещава партията има съмнителна съдба:

- На 06.06.2014 г. имотът – офис (заедно с още един офис и 4 бр. паркоместа) е придобит от дружеството „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, регистрирано 5 месеца по-рано на 14.01.2014 г. – периодът някак удобно съвпада с процедурата по учредяване на Барековата партия. От къде пръкналото се току-що дружество има ресурс да закупи имот на стойност над 1 000 000 лева, остава мистерия за обществото.

- На 26.06.2014 г., месец след като дружеството фантом е закупило имотите, същото ги продава на „МАСТРОМОДУС“ ЕООД. Това е и месец след като Бареков вече е сигурен евродепутат и може пълнометражно да разгърне престъпните си схеми, за които очевидно добре се е подготвял. Няма как да не направи впечатление, че след тази врътка, първоначалната фирма „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, придобила имотите, е прехвърлена на Диагне Ибрахама, сенегалски гражданин, действащ в страната чрез пълномощник, никога не стъпвал в България, а и вероятно неподозиращ, че притежава дружество, обект на пране на пари.

- На 06.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД, учредено явно с тази цел на същата дата. Месец по-късно на 09.04.2015 г. собствеността на дружеството отива в неясни ръце в хонкконгското дружество ТД „ВЕЛПЕКУЛА ЛИМИТИД“ за сумата от 1 200 000 лв., но платима в 5-годишен срок.

- Доказателство, за това, че пътят на имотите е предварително предначертан към Бареков, е фактът, че на 26.09.2019 г. същите се придобиват от Стоянка Вълкова Календерска – майка на Мария Олева Календерска – жената до Николай Бареков и майка на децата му. Схемата е същата – цената, която тъщата е трябвало да плати е разсрочена до 5 години след сделката. Някак удобно и без никакви финансови ангажименти – имотите се даряват на Мария Календерска през 2022 г.

Вероятно през цялото това време ПП ББЦ формално е под наем в офиса на бул. Черни връх № 25А и от партията не са наясно с това, че имотът се е озовал в ръцета на жената на лидера на партията.

Абсолютно същата е схемата и с друг имот в същата сграда на бул. Черни връх № 25А, ет. 1 – Бизнес център Хемус, а именно Апартамент Б6, със застроена площ 306,24 кв.м., и две паркоместа № 2.15 и № 2.16.

- На 10.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД с пазарна оценка от 876 340 лева. Дружеството има подозрително сходно наименование с „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

След това месец по-късно на 09.04.2015 г. Дяловете на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД са продадени на хонкконгското дружество ТД „ВОЛОВАР ЛИМИТИД“.

- На 13.06.20019 г., подобно на гореописаното, дружеството е продадено на бабата на Мария Календерска – Стана Петкова Макавийска (тогава на 80 г.) за сумата от 876 340 лева, която сума е следвало да се плати в 5-годишен срок. Дали е платена и тук не става ясно, но и хонгконгското дружество явно не си търси парите, предвид това, че върху иотите не са наложени никакви тежести. След смъртта на бабата през 2021 г., имотите са наследени от майкана на Мария – вече познатата Стоянка Вълкова Календерска, която от своя страна удобно ги дарява без ангажимент на дъщеря си.

Към м. март 2014 г. Николай Бареков не получава официални доходи от трудова дейност, но живее в луксозна къща в столичния квартал Бояна, с адрес на ул. „Лешникова гора“ № 79А. Къщата е собственост на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредено 25.11.2013 г. от две млади студентки – Магдалина Христова (по късно-Андреева), тогава на 26 г., и Тина Веселинова, тогава на 27 г. Впечатление прави, че луксозният имот е придобит 20 дни (12.12.2013г.) след като двете момичета учредяват дружеството с неясен произход на средствата за сделката в размер на 977 915.00 лв. По официални данни къщата е ползвана и за офис на ПП ББЦ срещу месечен наем, вероятно отчитан като разход пред европарламента. През 2015 г. Мария Календерска признава публично, че заради „запор от НАП“ се наложило „Николай да им даде пари“, за да „откупи“ къщата. Но защо не той е официалният собственик на скъпата къща и от къде са парите, които е дал, не става ясно. Ако проследим историята на имота обаче, по всичко личи, че плоското обяснение на Мария не се връзва с фактическото положение:

- От 09.10.2014 г. едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД става „Sirius Investing Limited“, регистрирано на Вирджинските острови или малко след като Бареков вече се е настанил в ЕП. Офшорната фирма се появи в Досиетата Пандора, като там бе разкрито, че именно Мария Календерска е неин собственик, но тя не го е обявила никъде въпреки, че по

това време е била член на ръководството на партията „България без цензура“. Николай Бареков също е бил длъжен да обяви тази собственост, поради обстоятелство на съвместно съжителство, което го задължава да декларира активите на жената, с която живее на семейни начала, но фирмата не се открива в нито една от имуществените му декларации нито пред КП КОМПИ, нито пред ЕП. От информация налична в „Документите Пандора“ се вижда, че към 2016 г. Мария Календерска е била действителен собственик на Sirius Investing Limited.

- По същото време на 02.12.2016 г. „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредява дъщерното „ДИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с разрешение на „Sirius Investing Limited“, като апортира в капитала му луксозната къща, оценена на 1 007 600 лева. Управител става Мария Календерска. През същата година е сменен и съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, в който вече влизат майката и бащата на Николай Бареков – Магдалена Костадинова Барекова и Тихомир Николов Бареков.

- От 06.06.2019 г. Мария Календерска става едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“, с което гарантира сигурността на семейния дом.

Предвид описаното, основателно възниква въпросът от къде Николай Бареков разполага със средства в тези особено големи размери, за да финансира жена си да придобие имота.

Нещо повече, Асоциацията на европейските журналисти – България (https://aej-bulgaria.org) пише : „Политикът Николай Бареков, свързван с укриване на данъци и източване на милиони от КТБ, днес си позволява да обвинява журналисти в своите грехове. (…) Безкрайна наглост е формулирането на подобен сигнал от лице, за което Националната агенция по приходите е установила, че не е подавал данъчна декларация за 2007, 2009, 2010 и 2011 г., въпреки че е бил длъжен да го направи. През 2014 година НАП постанови, че Бареков дължи над 35 хиляди лева данъци, заедно с лихвите“. Тенденцията за укриване на доходи, респективно неплащането на дължимите данъци, продължава и по времето, когато Бареков е евродепутат. Видно от

„Регистър на лица, заемащи публични длъжности“ при Сметна палата (https://register.cacbg.bg), за лицето Николай Тихомиров Бареков – член на ЕП от Р. България, през 2018 г. е подадена Декларация за имущество и интереси за периода 01.01.-31.12.2017 г., в която в графа „12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година“ е записано „Нямам нищо за деклариране“. На практика излиза, че евродепутатът не получава заплата. Това явно е усъмнило и контролните органи, които приключват проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ с констатирано несъответствие. Предвид това Бареков е принуден да подаде нова декларация с коректни данни като вече декларира „годишна данъчна основа от трудови доходи“ в размер на 200 613 лева.

Заради непрекъснатите скандали около него и разточителния начин на живот, който води, на Бареков му се налага на два пъти да променя името на политическата си партия, за да се реабилитира в публичното пространство. Така от 04.04.2017 г. до 01.07.2019 г. партията се казва „Презареди България“, а по-късно и „Будна България“.

Като евродепутат Бареков е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика към ЕП и заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. През цялата си дейност в рамките на 5 години в качеството си на докладчик в сянка (политическа фигура в ЕП, която следи работата по изготвянето на даден законодателен доклад), Бареков е изготвил 3 доклада, 3 становища и е дал две предложения за резолюции. Това е цялата му дейност в рамките на 8-ия парламентарен мандат. Поради явното бездействие на евродепутата, който единствено се възползва от охолния начин на живот в Брюксел, неговата колежка Джули Гърлинг изземва от него позицията докладчик в сянка на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните от името на групата на ЕКР. Основен неин аргумент е, че Бареков до момента не взема участие в срещите на Комисията в сянка.

На фона на политическата му пасивност ярко изпъква стремежът на Бареков да се възползва от всички привилегии, които европейската институция му предлага. Нещо повече, той създава добре изработена схема за източване на евросредства чрез различни похвати.

От една страна са парламентарните сътрудници в ЕП – поне на 2-ма души сътрудници на Бареков се плаща от европейските данъкоплатци. Формално лицата се водят „сътрудници“, но в действителност това са неговите шофьори и охранители в Брюксел и в България. Правилата на ЕП разрешават по един шофьор на евродепутат в родната му страна, чието заплащане идва от европейските данъкоплатци, но в случая на Бареков освен официалния шофьор, един от сътрудниците всъщност също е шофьор. В Брюксел шофьор му е Николай Андреев, а в София шофьор му е – Цветан Спасов. Не е ясно тези шофьори за какво са сътрудничили на Бареков, вероятно в областта на околната среда, общественото здраве, безопасността на храните, енергетиката или промишлеността – все ресори за които Бареков е отговарял в 8-мия парламентарен мандат. Сигурно е странно че ЕП одобрява за сътрудници хора, без квалификация за подобна работа, но тогава действащият павилник го допуска и Бареков се възползва максимално от това. Всеки един от сътрудниците получава месечна заплата в размер на 4000 евро. Естествено повече от явно е, че заплащането на един шофьор е по-ниско от това на един сътрудник, но разликата се отчислява на евродепутата като дан за службата. Така Бареков косвено трупа капитали, чрез фиктивни назначения на сътрудници.

Публично известен стана случаят, при който докато евродепутатът Бареков пътува със самолет от София до Франкфурт на път за сесията на ЕП в Страсбург Николай Андреев пътува с автомобил от Брюксел до Франкфурт, за да посрещне шефа си на летището и да го закара до Страсбург. През цялото време в Страсбург Андреев е на разположение на шефа си за да го закара до Щутгард или Франкфурт и да го качи на самолет обратно за София. Разходите по това пътуване, и по още много подобни, се поемат от ЕП, даже някои са платени два пъти, например пътуването на евродепутата е възстановено, както и това на Андреев, тъй като евродепутатът е фактурирал пред ЕП и пътуването на шофьора. Така се оказва, че ЕП е платил двойно за пътя от Страсбург до Щутгард и от Страсбург до Франкфурт.

Николай Андреев е бил собственик на охранителна фирма в България. Съпругата му Магдалина Андреева, същата тази студентка, която притежаваше луксозната къща в Бояна и член на ПП ББЦ, също работи като акредитиран сътрудник на Бареков в Брюксел, но отново не става ясно тя с каква квалификация е, каква дейност действително е извършвала, или е там в знак на благодарност за дружествените измами, които е извършила с „ИНВЕСТИЦИЯ“ БГ АД.

Според автобиографията на друг герой – Цветан Спасов – шофьор на евродепутата в България, той е работил като барман, охрана, букмейкър и шофьор. Бареков толкова се самозабравя, че опитва да назначи в ЕП Спасов за свой охранител, но своевременно му е било отказано. Бареков е изразявал претенции, че при всяко пристигане в или от София трябва да бъде посрещнат с бутилка шампанско, което е отчитал като представителни разходи пред европарламента.

Всички сътрудници на Бареков – Андреев, Спасов, Петър Пешев и Кирил Ангелов са работили в охранителната фирма на Андреев. Евродепутатът използва и четиримата „сътрудници“ като прислужници в дома си. Те извършват дейности като гледане на децата му, плащане на сметки, подготовка на багаж, пазаруване и всякакви други къщни дейности.

От друга страна Бареков назначава и две дами за сътрудници в Брюксел с неясни функции, предимно да го придружават до скъпите дестинации, които посещава с европарите. Почивки на Малдивите със съдрудничките му за сметка на европейските данъкоплатци, маскирани като работни посещения, не са рядкост за евродепутата.

Бареков е имал още 6 сътрудници в София, но никъде не се появяват данни какво точно са работили и за какво са получавали заплатите си от ЕП. Последното назначение на сътрудник е на една дама – диетолог и масажист.

Повечето от тези сътрудници са участвали в предизборна кампания в България, докато се водят на работа в Брюксел и получават заплати от ЕП. Така например счетоводителят на ПП ББЦ – Емил Кисьов „работи“ и като сътрудник на Бареков в България заедно със съпругата си Елка Андреева.

Ако служителите на ЕП бяха проверили дейностите на сътрудниците на Бареков, щеше да бъде невъзможно да се оправдае назначението им като сътрудник на евродепутат.

Не на последно място, съществуват сериозни съмнения и публично изразени твърдения, че Николай Бареков е участвал в схема за неправомерно усвояване на европейски средства, реализирана чрез организиране на привидни информационни кампании в България, нереални наеми на офиси на много високи цени, както и чрез отчитане на фиктивни мероприятия с ограничено или изцяло липсващо реално съдържание. Подобни действия съставляват нарушение на финансовите правила на Европейския съюз и обосновават търсене на съответната административна и наказателна отговорност.

Източник: mediamall.info