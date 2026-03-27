Заловиха огромни количества наркотици в София

При съвместна акция на ГДБОП и ДАНС, бяха заловени значителни количества наркотици. Близо 180 кг марихуана, над 10 кг кокаин, 47 кг амфетамини, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин.

Това съобщи и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

По думите му на друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.

