„Стършел“ гостува на ДЕБАТИ: Важното е шум да има и пиарът да върви

Наближи ли краят на годината, започват да се връчват какви ли не награди и отличия. Къде заслужени, къде не, важното е шум да има и пиарът да върви.

Онзи ден попадам на следната новина: „Архитект Пламен Мирянов, изпълнителен директор на дружество „Артекс”, е номиниран за отличието „Човек на бъдещето“. Миналият месец на церемония в Народния театър на Деня на народните будители Мирянов беше отличен с голямата награда „Пазител на наследството“.

Имайки предвид доста съмнителната репутация на въпросния архитект, се запитах – такива ли личности трябва да бъдат за пример на младите. Заради скандала с построените от „Артекс” апартаменти, придобити на съмнително ниски цени от родни политици, своите оставки подадоха Цецка Цачева и Цветан Цветанов. Пишман архитектът се прочу с недовършения небостъргач „Златен век”. През годините 120-метровото архитектурно недоразумение ту взема разрешителни, ту му ги отнемат, а сега строежът е в поредната задънена улица.

Много по-любопитна е „обществената” дейност на Мирянов и основаната от него Фондация „Нашият дом е България“. Чрез нея той е сред инициаторите на митинга „Поход на семейството”, прокламирайки в страната ни кремълската опорка за „традиционните семейни ценности”. Мирянов, който не е създал семейство и възпитал деца, ни учи на ценности, няма що!

Това е човекът, който организира хорото в Рилските езера и беше санкциониран от Министерството на околната среда и водите.

Като пръв „радетел” на православието архитектът е близък приятел с българския патриарх и често се появяват заедно на събития. Сигурно това е главната причина строителният предприемач да е един от участниците на преминалата кръгла маса, посветена на новия предмет „Добродетели и религии”. Като експерт по какво е давал своето мнение, не става ясно. Едно обаче е ясно – фокусирането на прожекторите и общественото внимание в подобни, меко казано, спорни с дейността си личности, не прави услуга на никого.

Има достатъчно млади хора, които могат да бъдат пример за хора на бъдещето. Такъв е младият математик Калоян Гешев, който на 14 години е вече трикратен шампион по скоростно смятане наум, а тази година постави нов световен рекорд. Него, за съжаление, няма как да го наградят – нито има строителна империя, нито е близък с патриарха. Бъдещето обаче е на младите, които вървят по своя собствен път извън конюнктурните отличия.

Не знам дали са „Поколение Z”, но със сигурност се справят много по-добре от нас!

Източник: debati.bg