След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?

Буря, придружена с градушка с размерите на яйце нанесе огромни щети в Трябва вчера. Десетки жилища, обществени сгради, земеделска земя и автомобили са пострадали. След бедствието вчера най-сериозно пострадало е училището "Петко Р. Славейков". Градушката е успяла да наруши част от покривната конструкция, а вследствие на това последният етаж е наводнен.

Според жители на града бурята е започнала внезапно и е била придружена от необичайно едра градушка. Искрен Ковачев от Трявна разказа, че по време на градушката е бил в центъра на града. Всичко започнало малко следобед.

По едно време, може би към 2-2 и нещо, притъмнява. И всъщност мислих, че просто ще вали дъжд. Те го даваха, че ще вали дъжд и гръмотевици. И притъмнява. Докато се усетим, почна да трополи и започна да вали град. На големи ледени късове, които за Трявна досега не се е виждало с такъв размер, разказа Искрен Ковачев.

По думите му бурята е нанесла сериозни щети по автомобила му, буквално няма задно стъкло.

Предното е напукано цялото. По тавана и по предния капак има доста щети от самата градушка. Не непоправимо, но доста финанси ще заминат, за да се поправят.

Той уточни, че няма застраховка „Каско" и ремонтът ще бъде за негова сметка.

Кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че подобно бедствие не е имало досега в района.

Невиждано бедствие при нас. Градушка с подобни размери. Има сгради, които са необитаеми, пък има счупени стъкла и създават опасност за преминаващите. Обезопасени са със съответните ленти, обясни кметът на Трявна Денчо Минев.

Той посочи, че са пострадали както жилищни и обществени сгради, така и земеделски производители.