Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста

България ще бъде изумителен домакин на „Евровизия 2027". Ние имаме целия капацитет - технологичен, логистичен, леглова база, гостоприемство, прекрасни храни, вина. Ние ще направим истинска фиеста. Това каза заместник-председател на Националния борд по туризъм д-р Мартин Захариев в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той бе категоричен, че е сигурен във възможностите на страната да се справи блестящо с организацията на песенния конкурс. „Европа ще говори през 2027 г. за България и Евровизия като новата дестинация на този континент. Аз не го обещавам, а съм сигурен във възможностите на нашата държава", заяви Захариев.

Работата, която предстои обаче, е много, призна той. „Има си ресорен вицепремиер, който ще се занимава с това, има си министри. Те трябва много правилно да изберат мястото, където ще се случи това нещо, защото има „за" и „против" и за София, и за двете морски столици, и за Пловдив. Това са градове с много големи възможности. Да, залата в София е най-голяма, летището е най-голямо, свързаността и т.н., обаче представете си, че ако открием в двете морски столици, това може да е официалното откриване на летния сезон", обясни Захариев.

По думите му икономическият принос от домакинството на България на „Евровизия" ще бъде 1:5 по отношение на вложените средства, прогнозира Мартин Захариев.

Тази година Националният борд по туризъм отбелязва своята 20-годишнина. „Ние имаме задача за следващите 20 години. за разлика от много други неправителствени организации в България, ние имаме виждане и кауза за следващите 20 години. Ние ще създадем Бранд „България", разбира се, с участието на държавата. Ще има ведомство, което ще бъде натоварено да се занимава с този въпрос. Има толкова много пропуснати шансове през последните десетилетия за създаването на този бранд. По-добър момент - политически, икономически, културно и духовно, за създаване на единна концепция, нов, модерен разказ за България не е имало от днешния ден. Нашата задача, призвание, кауза и отговорност е да положим началото. Да, ще сбъркаме, това не е проста работа, но ще знаем, че ще сме създали началото", заяви Захариев.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"