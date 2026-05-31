Вместо да е в затвора министър „Боташ“ Росен Христов става директор на АЕЦ „Козлодуй“

Росен Христов е спряган за нов директор на държавното дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, което отговаря за подготовката, изграждането и въвеждането в експлоатация на новите 7-и и 8-и блок на атомната централа. Очакванията са назначението да стане в началото на юни след промени в ръководството на Българския енергиен холдинг. Ако поеме поста, Росен Христов ще ръководи структурата, през която ще се управлява реализацията на проекта за новите ядрени мощности, оценяван на над 15 милиарда евро.

Името на Росен Христов остава тясно свързано с договора между България и турската компания „Боташ“, подписан през януари 2023 г. Контрактът предизвика сериозни политически спорове, парламентарни проверки и разследвания заради условията по споразумението. По време на изслушванията в Народното събрание бившият енергиен министър влезе в остри словесни сблъсъци с депутати, а случаят се превърна в една от най-коментираните теми в българската енергетика през последните години.

След разследването по случая с „Боташ“ бяха извършени проверки в жилището на Росен Христов и в институции, свързани с енергийния сектор. Освен с дейността си в енергетиката, Росен Христов привлича внимание и с личния си живот. След парламентарните изслушвания бившият министър публикува видео, в което управлява луксозен кабриолет в компанията на Саня Борисова и Анелия Узунова. Росен Христов притежава катамаран, яхта и още един плавателен съд, които се намират в Гърция, като е известен с интереса си към морските приключения. Мълвата дори гласи, че той всяко лято вози с плавателните си съдове съпругата на премиера – Десислава Радева.“

