Синът на Туцо от „Килърите" скрил на Боровец прокурорския син след екшъна в Перник Пияни ченгета тарашили хотели в зимния курорт Боровец в търсене на Васил Михайлов, вдигнали ги посред нощ от софра

Нови разкрития около бягството на прокурорския син Васил Михайлов сочат, че той е успял да се укрие в курорта Боровец с помощта на Радослав Попов, известен като Малкия Туцо. Михайлов е бил транспортиран до планинското селище веднага след неуспешна наказателна акция срещу служител на ГДБОП в село Люлин. При инцидента маскирани нападатели са били прогонени с огън от законно оръжие, след което са изоставили автомобила си и са потърсили закрила при доверени хора на Попов.

Специализираната полицейска операция по залавянето на беглеца в Боровец завърши с пълен фиаско и скандални разкрития за действията на МВР. Свидетели твърдят, че в издирването са били включени десетки полицаи, които буквално са вдигнати пияни от софра в местна ведомствена база. Поради неадекватното състояние на проверяващите и факта, че са тарашени само хотели, но не и частни имоти, Михайлов не е открит. Официалните власти отричат провала, въпреки упоритите слухове за хаоса по време на акцията.

Васил Михайлов вече е в Гърция, след като отново съумя да се изплъзне на МВР

Радослав Попов, чийто баща Янко Попов – Туцо е част от бандата „Килърите“, стопанисва множество обекти в курорта съвместно със Силвия Панагонова. Смята се, че именно неговата мрежа е осигурила логистиката за тайното извеждане на Михайлов от страната на 27 март. Към момента основната версия на разследващите е, че прокурорският син вече се намира извън пределите на България и се укрива в Гърция, избягвайки правосъдието за пореден път.

Източник: Уикенд