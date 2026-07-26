КРИМИНАЛНО

Серийният убиец милионер Станимир Рагевски подготвял бягството си от затвора

Съпругата му продала имоти, за да финансира новия му живот зад граница

https://crimes.bg/kriminalno/seriyniyat-ubiec-milioner-stanimir-ragevski-podgotvyal-byagstvoto-si-ot-zatvora-4/197732 Crimes.bg
Iva Ivanova
56
Серийният убиец милионер Станимир Рагевски подготвял бягството си от затвора
Iva Ivanova
56

Съпругата му продала имоти, за да финансира новия му живот зад граница

 

Осъденият на доживотен затвор без право на замяна милионер Станимир Рагевски е подготвял дръзко бягство от затвора в Бургас към Турция и Южна Африка. Планът му обаче е бил разкрит и осуетен в зародиш от властите, след като при извънредното му конвоиране в пандиза в Стара Загора надзирателите открили скрити в бельото му мобилен телефон и три SIM карти, разкривайки сериозен пробив в сигурността на бургаския затвор.

Според събраните оперативни данни съпругата му Елена е разпродала семейните имоти в морския град, прехвърляйки милиони евро през кипърско офшорно дружество с помощта на родственик на дългогодишния му съдружник Тзиоутзиоукис Михаел. Основната цел на финансовата схема е била средствата да бъдат изтеглени на каса в брой, за да осигурят финансиране на задграничния живот на убиеца след евентуалното му бягство.

След разкритието Станимир Рагевски е настанен под строг режим в единична килия без право на свиждания в Стара Загора. Строителният бос получи най-тежкото наказание за жестоките убийства на брокерката Теодора Бахлова и съдружника си Юмер Мехмед, които бяха разчленени и зарити край Бургас с помощта на техния съучастник готвача Деян Дичев.

Източник: Уикенд

 

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