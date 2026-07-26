Серийният убиец милионер Станимир Рагевски подготвял бягството си от затвора Съпругата му продала имоти, за да финансира новия му живот зад граница https://crimes.bg/kriminalno/seriyniyat-ubiec-milioner-stanimir-ragevski-podgotvyal-byagstvoto-si-ot-zatvora-4/197732 Crimes.bg

Осъденият на доживотен затвор без право на замяна милионер Станимир Рагевски е подготвял дръзко бягство от затвора в Бургас към Турция и Южна Африка. Планът му обаче е бил разкрит и осуетен в зародиш от властите, след като при извънредното му конвоиране в пандиза в Стара Загора надзирателите открили скрити в бельото му мобилен телефон и три SIM карти, разкривайки сериозен пробив в сигурността на бургаския затвор.

Според събраните оперативни данни съпругата му Елена е разпродала семейните имоти в морския град, прехвърляйки милиони евро през кипърско офшорно дружество с помощта на родственик на дългогодишния му съдружник Тзиоутзиоукис Михаел. Основната цел на финансовата схема е била средствата да бъдат изтеглени на каса в брой, за да осигурят финансиране на задграничния живот на убиеца след евентуалното му бягство.

След разкритието Станимир Рагевски е настанен под строг режим в единична килия без право на свиждания в Стара Загора. Строителният бос получи най-тежкото наказание за жестоките убийства на брокерката Теодора Бахлова и съдружника си Юмер Мехмед, които бяха разчленени и зарити край Бургас с помощта на техния съучастник готвача Деян Дичев.

Източник: Уикенд