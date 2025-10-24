Опасното отслабване - десетки пострадали са в болница и няма нито един виновен

59 жени, чиито имена от NOVA ще запазят в тайна. Толкова е броят на сигналите, които от телевизията са получили след излъчването на първия брой на разследването в рубриката „Високо напрежение". Някои от жените застават с лицето си пред Татяна Йорданова, за да разкажат какво са преживели след прием на хранителната добавка „Слимакс" в продължание на няколко дни. От всички 59, 10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън - рядко, но животозастрашаващо състояние, описано в медицинската литература с висок процент на смъртност.

„Изпила съм първия ден едно хапче, вечерта имах толкова енергия, все едно бях изпила 10 енергийни напитки. Не можех да спя... На седмия ден си казах, че щом няма обрив, няма и странични ефекти, и продължих да го пия. Понеделник сутринта се събудих цялата в пъпки. До следобеда вече лицето ми беше пламнало, имах обрив и по гърлото. Пулсът ми беше 130. В спешното казаха, че мога да се задуша... Първата вечер не исках да заспивам, защото не знаех дали ще се събудя", разказва една от спасените, която все още е на лечение в спешната токсикология.

Това е въпросът, който всички тези жени си задават. Георги Маринов, мъжът, който предлага хранителната добавка в своя TikTok канал, казва, че съставът е изцяло билков, а кофеинът е причината за свръхенергията и сърцебиенето, които повечето жени твърдят, че са изпитали още след първото хапче.

След молба от страна на Нова телевизия Изпълнителната агенция по лекарствата изследва таблетките за кофеин и установи, че в тях не се съдържа такъв. Остава въпросът, кое вещество в тези хапчета, предизвиква толкова силен прилив на енергия, безсъние, паник атаки, задух и обрив по цялото тяло, включително в гърлото.

След опит да се свържат повторно с Георги Маринов, от NOVA разбират, че той вече не отговаря на телефона, на който преди беше възможно да се свържат с него. За сметка на това отговаря на жените, които му звънят от болницата, като им казва, че няма никаква вина за тяхното състояние. Във всички видеа, които казва в социалната мрежа Тик Ток, той твърди, че първия брой на разследването е платен, а жените, които са разказвали своите истории, работят за конкуренцията.