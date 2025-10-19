Супер скандал: Храненицата на Сорос Крумова провокира нагло Карло Насар

Захлебваната с щедри дарения от наместниците на Джордж Сорос в България Лора Крумова направи мръсна провокация срещу олимпийския шампион Карлос Насар по повод снимката му с Делян Пеевски.

Наедрялата "журналистка" е кръстила предаването си "На фокус", но го превърна в мишена срещу визитата на талантливия ни щангист в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало.

Трикратният световен шампион получи подкрепа от Пеевски, който застана зад него при обезпечаване на подготовката му за състезанията, в които прославя България по цялата планета.

Кой знае защо прокопиевите медии и сателитите им, един от който е Крумова, се нахвърлят като плъхове върху Насар, който по чисто човешки начин благодари на Пеевски за това, че застана до него в труден момент.

В същото това време мултимилионера Прокопиев, политическите му клонинги от "Промяната" и "Дай, България" не извадиха дори стотинка, за да спонсорират Насар. Тогава те се скриха като мишки, но сега извадиха изгнилите си зъби, за да опитат да омаловажат помощта, която Делян Пеевски даде от сърце на Карлос.

Да атакуваш един олимпийски шампион по толкова вулгарен начин освен морално падение показва и колко оскотели са душите на прокопиевци, мирчевци и крумовици.

За да продължат да получава щедри грантове от финансовото чудовище Сорос, очевидно те са готови на всичко, дори и да унизят един от най-достойните български спортисти.

За негова чест Карлос показа характер и не влезе в капана на Крумова.

По време на състезанието в Норвегия Насар изтласка 228-килограма, за да спечели третия си златен медал на световен шампионат, но най-вероятно ще му бъде доста трудно, ако се наложи да повдигне водещата на "На фокус", за която студиото се оказва все по-тясно.

Но със сигурност Карлос показа, че я превъзхожда и по интелект - отговаряйки с лекота на елементарните й въпроси.

Източник: blitz.bg