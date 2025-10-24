Жената на Алексей Петров ли е поръчала убийството му?

Ива Павлова, жената, която живееше на семейни начала, но без сключен граждански брак с Алексей Петров, е сред основните заподозрени като вероятни поръчители на мафиотската му екзекуция, разкриват ангажирани в разследването на гангстерското покушение. Съмненията на криминалистите са, че жената до Трактора и хора от свитата на покойния силовак Антон Петров – Хамстера, са замесени в поръчковото убийство на бившия съветник в ДАНС с цел да сложат ръка върху бизнес империята му, оценявана на над 300 милиона лева.

През последните месеци няколко човека от най-близкото обкръжение на Трактора, сред които неговият брат Огнян Петров, охранителният бос Емил Бонджев и Кирил Топалов, са изразили съмнения пред разследващите от отдел „Убийства“ в СДВР, че покушението срещу Алексей Петров е свързано с избухнал негов конфликт с Ива Павлова и подготвяна промяна в управлението на застрахователния гигант „Лев Инс“

Компанията и до ден днешен се ръководи от вдовицата на Трактора, която още преди десетилетие беше поставена на върха от самия Алексей Петров, който й прехвърли фирмите основни акционери и застрахователното дружество „АС БГ“ ЕООД и „Пела“ ЕООД. Ива Павлова е пълномощник и на израелските съдружници в „Лев Инс“ Рахити Меир Класик и Яад Пираул.

Две седмици преди Алексей Петров да бъде убит на 4 август 2023 г., той стартира операция по прехвърлянето на целия бизнес на друг свой пълномощник. Ива Павлова трябваше да подпише документи, че напуска управлението на Лев Инс и че прехвърля фирмите „АС БГ“ ЕООД и „Пела“ ЕООД на офшорни дружества“, твърди в показанията си приближен до Трактора. Неговият брат Огнян Петров пък е разказал пред криминалистите, че месеци преди да бъде убит, Алексей Петров се е разделил с Ива Павлова и доброволно се е изнесъл от къщата, която е обитавал с нея на софийската ул. „Арарат“.

Хора от най-близкото обкръжение на Трактора, сред които и неговият син от връзката му с жена на име Ети – Александър Господинов са лансирали версията пред криминалистите, че убийството на бившия командос е поръчано от Ива Павлова и че мократа поръчка е реализирана от Цветко Цветков - Цеко, бивш силовак от структурата на покойния Антон Петров – Хамстера, който отговаря за издирването на крадени коли, застраховани в „Лев Инс“. След смъртта на Хамстера, който загина през лятото на 2021 г., след като джипът му се преобърна по време на офроуд каране и падна в 46-метрова пропаст, Цветко Цветков – Цеко, зае мястото му като неформален шеф по сигурността в застрахователното дружество. Според роднините на Алексей Петров, Цеко е организирал убийството на Трактора съвместно с Ива Павлова, след като му е било обещано да се издигне като един от босовете на „Лев Инс“.

Малко след като Алексей Петров беше ликвидиран от наемен убиец на 16 август 2023 г., докато се разхожда на Витоша с интимната си приятелка и лична негова рехабилитаторка Мирослава Михайлова, охранителят Цветко Цветков -- Цеко пое управлението на „Лев Инс“ съвместно с Ива Павлова. Любопитен детайл е, че Цеко се качи на бронира- на лимузина „Мерцедес“ S класа, поръчана от Алексей Петров няколко седмици преди да бъде убит. Блиндираното возило на цена от 1 милион евро пристигна в България в края на 2023 г. и беше връчено на новия неофициален бос в „Лев Инс“ от Ива Павлова.

Хора от обкръжението на Алексей Петров твърдят, че под давление на Цеко, бившият съветник в ДАНС е подменил цялата си лична охрана, заменяйки опитни бивши служители от отряда на баретите и НСО с млади бодигардове месец преди да бъде ликвидиран. Интересен детайл е, че тримата охранители, пазили Алексей Петров и допуснали босът им да бъде убит на Витоша, без да произведат дори един изстрел срещу наемника, към днешна дата са част от личната охрана на Цеко. Някогашният силовак от свитата на Антон Петров – Хамстера е пазен от дузина въоръжени гардове, които ескортират бронирания му „Мерцедес“ с два джипа „Туарег“.

Ангажиран в разследването на убийството на Алексей Петров призна, че се работи по версията, че Трактора е убит по заръка на свои близки без обаче да назовава името на дългогодишната му спътница в живота Ива Павлова. Според думите му през последните няколко месеца води битка за разпределяне на наследството на Алексей Петров и е напълно възможно вдовицата на Трактора умишлено да е сочена като поръчител на неговото убийство заедно със силовака Цветко Цветков – Цеко.

„Някои от роднините на Алексей Петров застъпват тезата, че той е убит от хора от собственото му обкръжение, за да му бъде заграбена застрахователната компания „Лев Инс“, но доказателствата за това са само косвени“, разкрива столичен криминалист от отдел „Убийства“. Факт е обаче, че службите работят по тази версия.

Първите слуховете за избухнала война за наследството на Алексей Петров се появиха само няколко седмици след убийството на бившия командос, след като лъвският пай от богатството му отиде в ръцете на Ива Павлова и дъщеря й от връзката й с Трактора – Диляна.

Претенции към част от наследството обаче предявяват братът на Алексей Петров – Огнян, както и приближените до Трактора охранителни босове, Емил Бонджев и Кирил Топалов. Твърди се, че Ива Павлова неправомерно е заграбила фирми, полагащи се на брата на Алексей Петров, които са имали в актива си апетитни парцели.

Ощетена при разпределянето на наследството е и официалната съпруга Мариана Петрова, която е омъжена за Трактора от далечната 1986 г. и по документи се води вдовица. Според закона Мариана би следвало да получи 50% от наследство на Трактора, а останалите 50% да бъдат поделени на три равни части от по 16,66% между нея, дъщеря му от Ива Павлова и майка му Диляна.

Мариана обаче в била изиграна от Ива Павлова, която в първите месеци след убийството на Алексей Петров е съумяла да подмени със свои хора десетки управители на търговски дружества на Трактора. Твърди се, че е имало и опит да бъдат отклонени в полза на Ива Павлова около 6 милиона лева, съхраняващи се в лични банкови сметки на Алексей Петров и полагащи се на официалната овдовяла съпруга Мариана.

Непризнатият официално извънбрачен син на Алексей Петров от връзката му с простреляната с него рохабилитаторка Мирослава Михайлова – 6-годишният Илия, също е лишен от наследство, като се мълви, че неговата майка е била заплашвана от мутри да не иска ДНК тест за бащинство, който да докаже, че детето е именно от Трактора.

Лишени от наследство са и още двама младежи, за които се твърди, че са синове на Алексей Петров – Александър Господинов и Божидар Радков. Първият е от връзката на Трактора с красавица на име Ети, а вторият е плод на някогашни интимни отношения между Алексей Петров и адвокатката Румяна Радкова.

Запознати от родния ъндърграунд потвърждават информацията за течаща огромна война за наследството на Алексей Петров. Според думите им от едната страна на барикадата са Ива Павлова, дъщеря й Диляна, охранителният бос Цветко Цветков – Цеко и шефът на киберкомпанията „Сайбър Уан“ Кирил Господинов, която поддържа информационната сигурност на „Лев Инс“, а техни противници са братът на Трактора – Огнян, някогашният бос на охранителната фирма на баретите „Атлас“ Кирил Топалов, Емил Бонджев, както и незаконният син на Алексей Петров – Александър Господинов.

„Възможно е в следващите месеци да има ново убийство, свързано с избухнала война за наследството на Алексей Петров“, мрачно пророкува представител на родния ъндърграунд

Междувременно в първата година след убийството на Алексей Петров, приходите на „Лев Инс” са паднали драстично с близо 20%, и то при растящ пазар. През 2003 г. дружеството беше №1 на пазара по брой на реализираните застрахователни премии, а през изминалата година се свлича до незавидната 5-а позиция.

Източник: Уикенд