Мъжът на Цветанка Ризова посредник в схемата за милиони с менте експертизи Вещото лице по делото „Сияна“ Станимир Карапетков прибрал 800 000 лева само за година https://crimes.bg/kriminalno/mazhat-na-cvetanka-rizova-posrednik-v-shemata-za-milioni-s-mente-ekspertizi-3/175800 Crimes.bg

Мъжът на водещата на предаването „Лице в лице“ по Би Ти Ви Цветанка Ризова – популярният столичен адвокат Красимир Недев, се оказа замесен в набиращия скорост грандиозен скандал с манипулирани автотехнически експертизи, изготвяни по дела за катастрофи от вещото лице и председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНА-ТЕБ) професор Станимир Карапетков.

Преди дни Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която на З1 март почина в жестоки мъки, след като тир помете автомобила, управляван от дядо й Георги на пътя край плевенското село Телиш, сензационно разкри, че делото срещу шофьора Георги Александров е заплашено от провал. Причината е недопустима свързаност между вещото лице по делото Станимир Карпетков и адвоката на подсъдимия – бившия депутат Явор Нотев.

Оказа се, че Карапетков и маститият адвокат са в конфликт на интереси, тъй като са съучредители на фен клуб на ЦСКА в Техническия университет, където от години и двамата преподават. Бащата на Сияна заподозря, че заради конфликта на интереси на по-късен етап от съдебния процес експертизата, изготвена от вещото лице по делото Станимир Карапетков, ще бъде обявена за нищожна, а делото ще трябва да стартира отново. Подобни хитри юридически трикове минират не едно или две съдебни дела у нас, а виновниците се измъкват без справедливо наказание.

Скандалът между Николай Попов и Явор Нотев се разрази в ефира на БНТ

„Следва освобождаването на убиеца на Сияна от ареста, изготвянето на нови експертизи, които могат да продължат с години, и дълго протакане на делото“, разкри подготвяната схема Николай Попов. Той влезе в жесток конфликт с адвокат Явор Нотев в студиото на БНТ, а защитникът на шофьора-убиец Георги Александров го нарече „невежа“ и заяви, че защитава напълно безплатно подсъдимия за смъртта на Сияна.

Оказа се обаче, че Явор Нотев лъже, че защитава безплатно шофьора Георги Александров. Адвокат Нотев е прибрал хонорар от 48 000 лв. от фирмата собственик на камиона – „Виттвер България” ООД. Адвокатското дружество на юриста е издало на тази фирма 4 фактури по 12 000 лв. през месеците май, юни, юли и август. Любопитен детайл е, че Явор Нотев се появи официално чак през август в съдебна зала като адвокат на шофьора Георги Александров, а допреди това е дърпал конците задкулисно.

Скандалните разкрития за бъдещото опорочаване на делото „Сияна“ от почернения баща Николай Попов разкриха схема, действаща от години по дела за убити в катастрофа хора и обезщетения. Става въпрос за дела с материален интерес за стотици милиони левове, по които като вещи лица, изготвящи автотехнически експертизи, се явяват професор Станимир Карапетков и вещи лица от ръководения от него Съюз на независимите автотехнически експерти.

Само за последната година Станимир Карапетков е изготвил автотехнически експертизи по дела за катастрофи на обща стойност 800 000 лв., като професорът веднага е получавал парите си с разпореждане на съда, за разлика от други вещи лица, които чакат с години да им се плати, разкриват запознати. Големият бизнес на Карапетков обаче е свързан с манипулирането и изготвянето на фалшиви автотехнически експертизи в зависимост от това кой плаща.

Такъв е случаят с бившия заместник- министър на финансите (2001 – 2004) Красимир Катев, който беше осъден за предизвикана от него катастрофа с две жертви, случила се на 22 август 2012 г. На делото на първа инстанция автотехническата експертиза, изготвена от Станимир Карапетков, оневинява категорично Красимир Катев и той е оправдан от съда. На втора съдебна инстанция като вещо лице е включен доцент Христо Узунов.

„Беше ми оказан силен натиск да изготвя автотехническа експертиза, оневиняваща заместник-министъра Красимир Катев. Аз отказах и изготвих експертиза на база всички обективни находки, които бяха събрани. Все пак става дума за отнети два живота! На база тази експертиза присъдата беше променена и министър Катев беше осъден на втора инстанция“, признава доцент Христо Узунов.

Припомняме, че Красимир Катев беше осъден на 4 години затвор, но през 2020 г. Върховният касационен съд измени присъдата му от ефективна в условна и той така и не влезе в пандиза. Що се отнася до доцент Христо Узунов, след този случай той рядко е назначаван за вещо лице по дела за катастрофи, тъй като отказва да участва в престъпната схема с мента експертизи, оневиняваща виновни за пътни катастрофи.

„Става въпрос за цяла хранителна верига, която прибира милиони левове от дела за катастрофи със смъртни случаи. Професор Карапетков работи в комбина с петима адвокати, чрез които множество дела са опорочени. Адвокатите уреждат плащането на подкупите за „правилната“ експертиза от вещото лице Карапетков, с която съдиите се съобразяват, тъй като не са експерти. Адвокатите, които действат като посредници за изготвянето на фалшиви автотехнически експертизи, са петима – Явор Нотев, Димитър Марковски, Николай Димитров, Димитър Чаталбашев и мъжът на Цветанка Ризова – адвокат Краси мир Недев“, признава посветен в гнусната задкулисна схема за манипулиране на стотици съдебни дела с отнети човешки животи. В повечето случаи автотехническите експертизи облагодетелстват застрахователни дружества, други служат за оправдателни присъди на влиятелни и богати джигити, а трети – за нерегламентирани плащания на обезщетения и „кръвнина“.

По делото за смъртта на Сияна съществуват сериозни съмнения, че в товарния камион, шофиран от Георги Александров, са били превозвани 1500 кг. марихуана от Нидерландия.

Камионът е бил претоварен, а веднага след катастрофата товарът му е бил нерегламентирано разтоварен от представители на фирмата „Виттер България“.

Съмненията с, че шофьорът на камиона, убил 12-годишната Сияна, е поел ангажимент да си мълчи за превозваната от него дрога срещу това да бъде изваден от ареста и да не получи осъдителна присъда. Собственик на тира е Борислав Стоименов, популярен с атрактивното си прозвище Боре Циганката. През далечната 2004 г. двама негови служители – Ивайло Кепов и Георги Лазов, бяха отвлечени и обезглавени от ислямисти в Ирак, а впоследствие тръгна мълва, че българските шофьори са екзекутирани заради неуредени отношения, свързани с трафик на синтетична дрога към Близкия Изток. Малко след зверската катастрофа, отнела живота на Сияна, се появи мълвата, че камионът убиец е превозвал скъп наркотовар, а след жестокия удар е бил разтоварен.

Източник: Уикенд