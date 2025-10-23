СРАМ! Меракът за чужди булки на Костадин Костадинов бил по-голям от популизма му Шефът на “Възраждане” ще остане в парламентарната история с прозвището “Късопишков” според Манол Пейков https://crimes.bg/vodeshha-tema/sram-merakat-za-chuzhdi-bulki-na-kostadin-kostadinov-bil-po-golyam-ot-populizma-mu-3/175739 Crimes.bg

Каквито и гръмки акции да провежда Костадин Костадинов в парламентарните кулоари и по площадите, онова, с което историята ще запомни някогашният даскал по този предмет, са многобройните му любовни похождения, както и разбитите сърца на млади девойки, увлекли се по депутатския му статус и коцкарски подход в и извън политиката.

Думите принадлежат на някогашен негов съратник, напуснал омерзен партията, защото според него патриотизмът никога не е бил съвместим с фюрерския подход и свръх его, демонстрирани от шефа на “Възраждане”. На диаметрално противоположното мнение е депутатът от ППДБ Манол Пейков, който от парламентарната трибуна се усъмни в капацитета на мъжеството му, измерено в сантиметри. Симпатичният бохем дори нарече колегата си Коцето Късопишков, застраховайки се, че има предвид как той “пишел късо” или по-скоро с “къси букви”.

Каквато и да е истината, в публичното пространство за интимните аферите на Костадинов се носят легенди, а част от тях намират място и в новинарските сайтове.

Така например преди няколко години гръмна новината, че Костадинов се е амбицирал да стане татко за трети път и лично да даде пример как трябва да се борим с демографската криза. До тук - похвално. Още по-родолюбиво обаче би било ако обект на намеренията беше съпругата му Велина Костадинова, а не случайни старлетки от провинцията. Тук е мястото да уточним, че макар да са формално разведени, най-вероятно по имотни подбуди, двамата продължават да са двойка в живота и да делят брачна спалня.

Въпреки обвързаността му пред Бога с майката на децата му, Костадин Костадинов мачка чаршафите с 22-годишната красавица Сара Бакалова, пише ексклузивно „Уикенд“. Активистката от младежката организация на Копейкин, която спокойно може да му е дъщеря.

Както вестникът сензационно разкри преди време, красавицата от Неделино и 44-годишният партиен лидер, който може да й е баща, имат любовна афера. Връзката им продължила около година. Хлътнал до уши по девойката, Костадинов окончателно зарязва съпругата си във Варна заедно с двете им деца. Все пак, г-жа Копейкина, която набързо изтри от Фейсбук всички свой снимки с половинката си, не остава съвсем на сухо. С финансова помощ от близки до партията бизнесмени, тя откри частна детска забавачка в центъра на морската столица.

На името на Велина са и огромна част от имотите – апартаменти и баровска вила, които шефа на „Възраждане” си накупи през последните години, след като рязко забогатя от пребиваването си в политиката.

Костадин Костадинов от своя страна, зает да громи гнилия Запад в Народното събрание и да защитава българските интереси, окончателно се е преместил в София. Както и очарователната му любовница Сара, твърдят наши източници. След като връзката им бе осветена, двамата вече не си дават толкова зор да крият отношенията си, обясняват хора от партията. Всъщност, това била и целта на двамата.

Хора от партията твърдят, че Костадинов също е склонил на идеята отново да сменя пелени и влюбените гълъбчета активно работят по темата да си имат дете. Активисти на „Възраждане” са убедени, че е въпрос на седмици вожда да представи официално новата си любов. Въпреки всичко той се страхувал да не се помрачи образа му като отговорен пазител на семейните ценности.

Междувременно, новата г-жа Копейкина активно гради образ на правоверна „възрожденка”. Сара Бакалова ежедневно споделяла във Фейсбук ценните мисли на лидера на „Възраждане”, снимки от партийни акции и проруска пропаганда. Извън партийните опорки, Сара не криела, че вярва в алтернативният прочит на историята. Както впрочем и повечето фенове на Копейкин, които си умират за всевъзможни конспиративни обяснения на света около нас. Активистката от младежката организация на Копейкин, която спокойно може да му е дъщеря, е любовницата на Костадинов заради невръстната си възраст е възприела всички крайни, подсъдни и безкрайно лицемерни възгледи на ментора си.

Точно както се обяви против ваксините, ваксинирайки се, против еврото, със спестявания в евро, а сега и против разпадането на традиционното семейство, жененият Копейкин върти любов с младото момиче от Неделино, което тотално е изгубило акъла си по него, категорични са източниците ни.

Метаморфозата при Сара Бакалова в последната година и половина е видима дори в профилите й в социалните мрежи. От девойка, която споделя хубави снимки с невинни текстове на български и английски език, подобаващи на възрастта й, в момента Сара бълва обиди срещу гей общността, пропагандира срещу еврото, поддържа всяка безумна акция на Костадинов, а от един момент нататък позициите й вече са допълнени с думи и изрази на руски език. Снимките на момичето, доскоро облечено с рокли в стил принцеса, вече са преобладаващо заменени с такива в традиционни български носии, както и снимки на самия Копейкин, на акциите на „Възраждане“ и на всяка тяхна противообществена проява.

Сара обаче все още не е научила от любовника си, че положението й на метреса на лидер на крайна партия изисква да е малко по-дискретна и да не споделя твърде много подробности за любовния им живот, особено когато се почувства засегната. Така например шегите в последния месец с размера на достойнството на Костадинов очевидно жестоко са я жегнали, защото е успяла да разкаже на други активисти в младежката фракция, че изобщо не е вярно, че му е толкова малък.

ЛИЧНО СПОДЕЛЕНО ОТ САРА:

Според думите й „малкият Копейкин”, с който я боцка и обладава, бил около 15 сантиметра и това си било един съвсем нормален размер. А толкова конкретна интимна информация, както е ясно, бързо се разнася от уста на уста.

Междувременно съпругата на Копейкин Велина Костадинова също вече е в течение на аферата на мъжа си, което тепърва ще му създаде допълнително напрежение.

Велина продължава да носи неговата фамилия, двамата живеят заедно и отглеждат децата си – син и дъщеря. Синът му, само 2 години по-малък от любовницата Сара, участва в масов бой, бранейки позиция срещу приемането на еврото, а баща му обяви, че се гордее с него.

На партийни събития в родния му град Варна пък Костя рекламира бизнеса на жена си – последната перла в работното й портфолио е частна детска забавачка в центъра на морската столица.

На Деня на влюбените преди години той публично й се обясни в любов, някъде около скандала със субсидиите, които сдружението на Велина взима от иначе омразната американска фондация „Отворено общество“ на Джордж Сорос и в разгара на любовната си афера с момичето от Неделино.

Как е приключила аферата с младата Сара историята мълчи, но през лятото на тази година гръмна новината, че Коцето бил намерил заместничка от телевизионен сой, с която да ласкае свръх егото си.

Костадин Костадинов има нова тръпка в сърцето си – влогърката Флора Стратиева, с истинско име Цвета, гръмнаха медиите през юли 2025 г. Клюката издадоха активисти на „Възраждане“, станали свидетели на новите и твърде топли отношения между младата журналистка и лидера им. Стратиева, която бе част от актива на десницата и дори се говореше, че е любима на бившия политик Владислав Панев, остро критикуваше позициите на лъжепатриотите и бе отявлена жълтопаветничка.

Днес обаче палачинката била обърната и Стратиева коли и беси от канала си в ютюб десницата, остро критикувайки „малката коалиция“. Тя е сменила плочата с възхвали за „Възраждане“, макар и умело завоалирани. Председателят Костадинов пък вече получавал щедро трибуна да сее ужасии сред нацията заради еврото, благодарение на канала на Флора в интернет.

Щерката на Стратия Стратиев, член на директорите на „Булгартабак“ и счетоводител на холдинга, не може да се равнява с бившата изгора на Копейкин – красивата, но от селски произход Сара. Любовта между двамата изтляла, тъй като 22-годишното девойче от Неделино не можело да поддържа елементарен разговор, камо ли да впечатлява историк като Костадинов, разказаха още запознати.

Бивши депутати от партията също потвърдиха, че Сара е заменена от Флора. Лидерът бе издаден от бившата депутатка от „Възраждане“ Елена Гунчева, която дори коментира, че двойката вече си търси общ имот в Гърция. Двамата според запознати скоро били на почивка в южната ни съседка, а устатата и умна Флора успяла да завърти главата на Костя Копейкин и той зарязал красивата Сара въпреки прелестите й за сметка на по-скромната откъм тунинг, но далеч по-образована богаташка дъщеря.

Флора е прочута в парламента не само като устата влогърка, ала и като прескачаща от партия на партия при симпатиите си. Амбициозната девойка вече е „минала“ през представители на БСП, част от десните избраници и активисти, прилепи се до Мая Манолова, после отскочи при Владо Панев от ДБ, убеждаваше ГЕРБ, че цялото й семейство гласува за Бойко, а сега е подхвръкнала в скута на Костадин Костадинов, озадачени са наблюдателни служители на парламента.

Мнозина са изумени от новата любов, която е завъдил лидерът на „Възраждане“, тъй като първата им среща бе катастрофална – Копейкин изхвърли Флора от предизборно събитие и не се извини за обидите, които негови активисти отправиха към нея, заплашвайки я да я наранят физически. През 2023 г. скандалът бе грандиозен и лидерът на патриотите поднесе извинение на журналистката, че е изгонена, само защото бе принуден от общественото мнение, но никога не се извини за грубостта на електората си.

Явно лидерът на „Възраждане“ е поднесъл лично и на четири очи извинението си, а активисти на партията се шегуват, че може да е получил прошката на Флора под завивките.

И докато политикът, пишещ с “къси букви” сменя мадамите като носни кърпички, жена му трупа пачки, най-вероятно за да ги обмени в евро след януари догодина, т.к. акциите на благоверния й срещу общата европейска валута излязоха ялови.

Оказва се, че Велина Костадинова, която по професия е преподавател, е сред учредителите на сдружение „Образователна общност Варна“, обединяващо будни родители, педагози, психолози, терапевти, логопеди и др. специалисти, работещи с деца. С цел осъществяването на тази благородна задача, Велина Костадинова и колегите й организират семинари, обучения, сбирки за обмен на опит и ноу-хау. На тях пред родители и учители се демонстрират хуманистични педагогически системи и методологии. И тук трябва да се отбележи важната подробност, че в бюджета на образователното министерство не са предвидени средства за финансиране на дейността на подобни организации, колкото и полезни да са те.

Поради тази причина всеки педагог, желаещ да реализира проект по всевъзможни теми, е принуден да търси средства от български фондации, действащи като посредници и разпределящи грантове от чужди правителства или НПО-та по различни проекти.

От възможността за финансиране на благородните си намерения се е възползвала и управляваната от Велина Костадинова „Образователна общност Варна“. В края на миналата година сдружението стартира проекта си „Мастър клас за начинаещи учители. Готови за училище“. Обучението на младите педагози ще е в две направления – за управление на класната стая и учебния процес, както и за управление на конфликтите и стреса, става ясно от съобщение до медиите.

Велина Костадинова и колегите й са кандидатствали и спечелили проект на фондация „Работилница за граждански инициативи“. Дотук добре, но самата фондация, отпускаща парите на Костадинова, е само посредник. Средствата за проектите, финансирани от Работилницата идват от правителствата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн… и „Отворено общество“ на Джордж Сорос.

Използвайки лексиката на партията на Копейкин, това автоматично прави съпругата му чужд агент и „соросоид“. Дали след подобно предателство Копейкин ще заклейми публично майката на децата му или ще си затвори очите, само времето ще покаже, ехидничат враговете му.

Източник: crimesbg.com