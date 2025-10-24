Хакерът „Кюлев“ жестоко пребит в ресторант от „УБИЕЦА НА ТРАКТОРА“ Теодор Илиев твърди, че е инквизиран от Цветко Цветков – Цеко и мутрите му по заповед на Ива Павлова https://crimes.bg/kriminalno/hakerat-kyulev-zhestoko-prebit-v-restorant-ot-ubieca-na-traktora-3/175826 Crimes.bg

Хакерът Теодор Илиев, използвал за псевдоним името на застреляния банкер Емил Кюлев за пробив в системите с бази данни на застрахователната компания „Лев Инс“, няколко държавни институции и банки, също се оказа въвлечен в избухналата гангстерска война за наследството на Алексей Петров.

22-годишният компютърен гений обяви сензационно преди дни, че е бил жестоко пребит и заплашен с убийство от наказателна бригада, предвождана от Цветко Цветков – Цеко, тъй като е бил заподозрян, че притежава „чувствителен информационен масив“, предоставен му от самия Алексей Петров малко преди Трактора да бъде убит.

До този момент в публичното пространство битуваше версията, че хакерът „Емил Кюлев“ е отговорен за кибератаката от пролетта на 2023 г., при която бяха откраднати личните данни на 2,2 млн. български граждани бивши и настоящи клиенти на „Лев Инс“. Впоследствие информационният масив, съдържащ имена, ЕГН, номера на лични карти и адреси на милиони българи, беше разпратен до медиите, а срещу застрахователното дружество на Алексей Петров стартира разследване от държавната Комисия за защита на лични данни (КЗЛД), която в крайна сметка не наложи глоба на „Лев Инс“ в размер на 5% от приходите на дружеството за допуснатия пробив в системата си за сигурност.

Неотдавна Теодор Илиев написа в личния си блог, че е поддържал ежедневна комуникация с Алексей Петров, и се закани да направи бъдещи разкрития за дейността на свързаната с „Лев Инс“ киберкомпания „Сайбър Уан“, както и да разкаже за множество поръчкови убийства и отвличания, случили се през последните години.

На 10 октомври около 17.30 ч. хакерът „Емил Кюлев“ е пребит от наказателна бригада от 12 мъже, предвождана от Цветко Цветков – Цеко, дясна ръка на вдовицата на Алексей Петров – Ива Павлова.

Свирепата касапница се е разиграла в елитния столичен ресторант „Виктория Ловен парк“, където 22-годишният хакер бил настанен в едно от ВИП сепаретата заедно със свой приятел. Тогава в ресторанта нахлули 10-12 мъже, предвождани от Цветко Цветков – Цеко и Кирил Григоров. Мутрите пристигнали с блиндиран „Мерцедес“ и два джипа “Туарег“. „Веднага започна побой над мен с юмруци и палки. По едно време Цеко извади нож, а мъжете ме сложиха да легна на масата. Цеко опря ножа до ухото ми с думите, че ще убие и мен, както Алексей Петров.

Твърдяха, че много съм се бил активизирал и че съм участвал в схема за рекет над дъщерята на Алексей Петров – Диляна, заедно с Огнян Петров, Емил Бонджев и някакъв Манчо. Заплашиха ме, че ще ме убият брутално, така, както са убили и Алексей, и че даже на момента можело да ме натоварят в джиповете“, описва бруталния побой 22-годишният хакер Теодор Илиев. Според думите му преди да си тръгнат от ресторанта, мутрите иззели и изтрили записите от охранителните камери в ресторант „Виктория Ловен парк“.

На 11 октомври, ден след жестокия побой, „Емил Кюлев“ е бил разпитван в продължение на 5 часа в СДВР от служители на „Сектор „Убийства“, пред които е обявил, че побоят над него е поръчан от Ива Павлова. 22-годишният Теодор Илиев е с няколко избити зъба и наранявания по цялото тяло, а според източник от МВР оттогава той е поставен под полицейска охрана. До този момент посоченият от хакера „Кюлев“ като основен негов инквизитор Цветко Цветков – Цеко не е задържан. Няма данни дали е разпитван.

Неофициално се твърди, че Теодор Илиев е заподозрян от хората на Ива Павлова в нов хакерски пробив над „Лев Инс“, поръчан от сина на Трактора – Александър Господинов, и от брата на застреляния бивш командос Огнян Петров.

22-годишният Теодор Илиев, използвал псевдонима „Емил Кюлев“, беше арестуван миналото лято при акция на отдел „Киберпрестъпления към Национална следствена служба и ГДБОП, а от прокуратурата оповестиха, че в рамките на полицейската операция са извършени претърсвания в над 20 адреса в цялата страна, като е иззета и компютърна техника, включително и персоналният лаптоп на „Емил Кюлев“, който арестуваният опитал да унищожи, изхвърляйки го през терасата. Само седмица след задържането му обаче Теодор Илиев беше пуснат от Софийския апелативен съд с най-леката мярка „подписка“, а председателката на съдийския състав Галя Георгиева нахока прокурора Борислав Владимиров, че компютърни престъпления не се доказват със свидетели, а с експертизи.

Според държавното обвинение от 2020 г. насам, когато все още е бил непълнолетен, Теодор Илиев е източил базите данни на 35 частни фирми и държавни институции, като в повечето случаи е рекетирал пострадалите за крупни суми, за да не публикува в интернет придобитите от него чрез пробив в системите масиви. Смята се, че Илиев и негови приятели стоят зад появилия се през есента на 2020 г. сайт с абонамент за търсачка за крадени лични данни, която беше наречена „Държавна агенция по дигитално спокойствие“. В базата имаше лични данни от системите на Народното събрание, Прокуратурата, Софийския районен съд, „Български пощи”, МВР и други частни компании и институции. Всяка от тях беше предлагана за продан на цени от 2000 лв. до 450 000 лв. Засега остава загадка какви точно са били взаимоотношенията между Теодор Илиев и Алексей Петров, който година преди смъртта си беше заплашил хакера „Емил Кюлев“.

Източник: Уикенд