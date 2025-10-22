Според 9 от 10 граждани малките действия като рециклиране (или разделно събиране) имат значение. Но само 44% заявяват, че винаги събират отпадъците си разделно, 36% - понякога, а 20% никога. Това показват резултатите от представително онлайн проучване сред 415 души от 20 до 55 години градско население, проведено по поръчка на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България през август 2025 г.



В България работят общо четири организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки– Екопак, Екобулпак, Булекопак и Еко Партнърс. Те работят в над 200 общини, осигуряват цветните контейнери и покриват 100% от обслужването им, за да изпълнят законовите цели за рециклиране на опаковки.



Цветните контейнери за разделно събиране съществуват вече повече от 20 години в страната, но все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Това е поводът през октомври и ноември 2025 година четирите организации да стартират обща национална комуникационна кампания за мотивиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки. Целта й е да убеди повече българи да осъзнаят ползите от рециклирането за околната среда, обществото и намаляването на отпадъците, които генерираме в ежедневието си. С инициативата си организациите ще отговорят на въпросите и притесненията на гражданите, ще ги информират как правилно да разделят отпадъците си спрямо различните системи за разделно събиране – с два или три контейнера, и ще покажат защо разделното събиране е едновременно и лесно, и полезно. В сайта www.reciklirai.bg гражданите ще могат да проверят коя организация работи в тяхната община и ще се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките си. Комуникацията на кампанията "КУПУВАШ. ПОЛЗВАШ. РЕЦИКЛИРАШ“ ще се реализира в национален телевизионен и радио ефир, чрез външна и дигитална реклама. Информационните материали - аудио и видео съдържание и визии - ще бъдат предоставени на всички общини, с които организациите работят, за да може инициативата да достигне до максимален брой граждани. За да се оцени ефекта от кампанията организациите ще проведат социологическо проучване за нагласите на гражданите преди и след реализирането ѝ.



Разделното събиране е важна стъпка към устойчивото управление на отпадъците и опазването на природните ресурси. Съвместната инициатива на четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки има за цел да покаже, че всяка правилно изхвърлена опаковка има голямо значение за бъдещето на всички нас.



Екопак България АД, Екобулпак България АД, Булекопак АД и Еко Партнърс България АД са четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които работят в България.



Ние сме създадени, за да изпълняваме задълженията и целите за рециклиране на опаковки на производителите и вносителите на опаковани стоки. Отговаряме за рециклиране на процент от пуснатите на пазара опаковки от техните компании - членове според директивите на ЕС, Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (напр. 65% от пуснатите на пазара опаковки за 2025 г.).



Ние сключваме договори с отделни общини и осигуряваме за гражданите съдове за разделно събиране с определен брой и вместимост в съответствие с параметрите, заложени в нормативната уредба. Финансираме 100% от разходите за обслужването на контейнерите, сортирането на събраните отпадъци и транспортирането им до рециклатор. Не разпределяме печалба. Общините НЕ заплащат средства от бюджетите си, събрани от такса битови отпадъци или местни данъци за разделното събиране на отпадъци от опаковки, но определят локациите за поставяне на контейнерите.



Общо четирите организации за оползотворяване - Екопак България АД, Екобулпак България АД, Булекопак АД и Еко Партнърс България АД обслужват население от над 6,2 милиона, над 200 общини като за последните 20 години - от 2004 година до 2004 година са рециклирали 3,6 милиона тона опаковки.

