КОШМАР! Цигански банди убиха момче в Мол “София”. Наред са “Ринг Мол” и “България Мол”

Момче на 15-годишна възраст е загинало след нападение с нож от негов връстник в мола на бул. "Александър Стамболийски" в София. До трагедията са довели безхаберното отношение на охранителната фирма и на босовете на Mall Sofia. Въпреки че от година цигански тумби и хулигански банди обсаждат “България Мол” и “Ринг Мол”, ръководството на търговския център не е взело мерки да затегне охраната.

Медията ни публикува десетки статии как алчността на собствениците води до назначаване на малоброен състав от гардове, често в пенсионна възраст. Много от шефовете на секюрити фирми пък влизат в корупционни обвързаности с нарко дилъри и джебчийски банди, които шетат необезпокоявано из ресторанти и магазини. Само преди месец две мангасарки бяха заснети да се млатят в “Ринг Мол”, явно в спор за някоя открадната чанта или клиентски портфейл. Следи от наркотици могат да се намерят в почти всеки от мръсните и вмирисани кенефи на моловете. Имало е случаи дори самите бодигардове да склоняват не само момиченца, но и момченца да правят секс с тях в тоалетните, алармираха наши читатели. Нивата на посегателства срещу невинни хора също растат главоломно, не само в Mall Sofia, но и по всички шопинг центрове. Побоите между тийнейджъри са ежедневие, а кървавото убийство е логичната развръзка на всичко това, коментира спец по сигурността, когото потърсихме за мнение.

15-годишният Краси е намушкан смъртоносно от негов връстник, който по информация на bTV се казва Георги. Извършителят бяга, заедно с очевидец на случилото се. Около 3 часа по-късно и двамата са задържани. Очевидецът е разпитан като свидетел и в последствие е освободен. Двете 15-годишни момчета - Краси и Георги са се познавали. Между тях е възникнал конфликт. За какво обаче - към този момент все още не е ясно.

Сайтът boulevardbulgaria допълва, че Краси е бил отведен в спешната болница "Пирогов", където е издъхнало от раните си.

Сигналът до полицията за нападението е подаден около 19:30 ч. Според предварителната информация, убийството е извършено след спречкване между две враждуващи групи младежи при ескалаторите на мола.

Инцидентът е станал на последния етаж на мола, в близост до киното. По разкази на очевидци всичко се е случило изключително бързо. Служителка от съседен магазин чула писък на момиче и когато излязла, видяла младежа да лежи на пода, вече ранен и целия в кръв.

Според свидетели не е имало предшестващ конфликт или напрежение, а сцената се развила за секунди. Те споделят, че в търговския център често се събират групи тийнейджъри и не са рядкост сблъсъци между тях, затова и повечето посетители и служители приемат такива сцени за ежедневие. Пред сградата обикновено има полицейски патрул именно заради подобни инциденти.

От охраната на мола коментираха случая пред NOVA и отхвърлиха тази версия. Според тях няма сблъсъци между тийнейджъри на територията на търговския център. Не стана ясно колко охранители има на смяна в мола на ежедневна база, нито какви мерки ще бъдат взети, за да не се стига до други инциденти.

В. “24 часа" цитира служители в търговския център, според които охраната е действала неадекватно още при възникването на конфликта.

След като стана ясно, че детето е починало, близки и приятели на момчето отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде задържан.

По информация на МВР, минути след полунощ полицията е установила и задържала предполагаемия нападател, както и един свидетел на инцидента. Според разпространените в медиите данни убиецът също е на 15 години. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

