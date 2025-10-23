Кметът на Пазарджик отстрани от длъжност заместничката си и съпартийка Таня Колчакова

Кметът на Пазарджик Петър Куленски отстрани от длъжност зам.-кмета Таня Колчакова. В информацията до медиите Куленски не посочва мотив, предава БНР.



На извънредна пресконференция Колчакова обясни, че внезапното ѝ уволнение е свързано с диалогичността ѝ с всички общински съветници, включително и с тези, които са опозиция на кмета Куленски.



Към момента няма реакция от централата на партия "Продължаваме промяната", чиито членове са двамата.



На пресконференция Таня Колчакова обясни, че основното обвинение на Петър Кулeнски срещу нея е, че тя като зам.-кмет си е позволявала да говори с общински съветници, които кметът смятал за свои опоненти:



"Аз смятам, че когато ние работим в една администрация, най-важното е да търсим диалога, за да може всичко, което сме заложили като планове, като проекти, да се случват без сътресения."

Приех да бъда заместник- кмет, защото вярвам, че моят опит и контакти ще са в полза на Пазарджик. Докато бях на тази длъжност, спечелихме проекти за четири милиона лева, като само последният пред Национален фонд "Култура" е за 2,6 милиона лева, каза тя. По думите й се е налагало дълго време да работи във "враждебна среда".

Бившият заместник-кмет добави, че все още е член на "Продължаваме промяната", но уточни, че предстои да вземе решение дали да напусне партията.

Тя отбеляза също, че политиката никога не е била самоцел за нея и благодари на всички, които са работили в полза на хората от общината.

Скандалът с отстраняването на зам.-кмета Таня Колчакова става ден преди старта на новия Общински съвет. До дни бившият зам.-кмет на Пазарджик ще обмисли дали ще остане член на "Продължаваме промяната", или ще напусне партията заради създадената враждебна среда.

Таня Колчакова-Янева е дъщеря на бившия кмет на Пазарджик от СДС д-р Иван Колчаков - сега анестезиолог в болница "Здраве" и болница "Софиямед". През годините д-р Колчаков бе и в ръководството на "Софиямед" - част от веригата частни болници на "Булфарма" на Михаил Тиков, който също е от региона.

