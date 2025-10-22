СКАНДАЛ! Работи ли Банка ДСК срещу приемането на еврото у нас?

Пълзяща агитация срещу приемането на единната европейска валута ли провежда подмолно Банка ДСК, използвайки своите служители? На този въпрос е добре да отговорят надзорните органи след като ги запознаем със сигнал, пристигнал в редакцията.

Наш читател сподели, че вместо да разясняват на хората как депозитите и кредитите им ще бъдат превалутирани в евро, чиновниците на ДСК в уж приятелски разговор споделяли, че влизането на България в еврозоната ще доведе до повсеместно обедняване на населението, а цените ще хвръкнат до тавана, изяждайки и без друго мизерните спестявания на вложителите.

Подобен разговор е провела дама, чиито имена пазим в редакцията. Тя посетила столичен клон на ДСК за да се информира как и кога е най-изгодно да обърне парите по депозитите си в евро, а също и да попита какво се случва след януари 2026 г. ако през октомври т.г. изтегли потребителски кредит в лева - какви ще бъдат лихвите и дали в погасителния план към договора ще бъде упоменато в каква валута ще изплаща вноските от догодина. Стандартни въпроси, на които всеки служител е длъжен да даде изчерпателен отговор, съгласно вменените му от държавата задължения.

Какво обаче било учудването на нашата героиня, когато вместо технически разяснения, кредитният консултант я залял с анти-евро пропаганда, на чийто плам би завидял и най-запаления фен на копейките. Чиновникът започнал да й изнася лекция по макроикономика как държавата не била подготвена за подобна стъпка, че пазарът ще рухне и българите ще осъмнат с гигантски съкращения и орязани доходи. Привел примери от Гърция, Италия и Испания, подсетил се дори за своя братовчедка от Франция, която едва свързвала двата края.

На възмутената реакция на клиентката, която учтиво заявила, че не е дошла да слуша партийна агитация и ще подаде жалба до висшият мениджмънт на ДСК, служителят нагло отвърнал, че няма уважаващ себе си финансист, в т.ч и висшите му шефове, които да не са солидарни с изразената от него позиция. Което навело посетителката на обосновано предположение, че ръководството на ДСК най-вероятно не одобрява присъединяването на страната към Еврозоната.

Съмненията й се изострили след посещение в друг клон на банката, където пожелала да закупи евро предвид предстояща командировка в Германия. Въпреки, че този път досадата от агитацията й била спестена, възрастна чиновничка я “отворила” как далеч по-изгодно щяло да й бъде ако отиде да обмени левове в съседното чейндж бюро, където таксата била “много по-човешка и поносима”.

Дали героинята на нашия разказ е имала просто лошия късмет да попадне на отявлени пропагандатори на кремълския наратив, или говорим за целенасочена политика на банката, не се наемаме да прогнозираме, а и не е наша работа. Негативната тенденция обаче следва да бъде щателно изследвана от надзорните органи, които да проучат какви са инструкциите в ДСК спрямо вменената им по закон обязаност да информират гражданите.

Потвърждение на негативната тенденция обаче срещнахме и в социалните мрежи. В неофициална фейсбук група на потребители на услугите им, наречена “Банка ДСК”, срещнахме следният смущаващ пост от 27 февруари т.г.: “…Вчера в ДСК. На гишето човек иска да си купи евро. СЛУЖИТЕЛКАТА му обяснява, че е по-изгодно да си ги обмени в чейндж бюро. Били по-малки таксите. Човекът казва: „Ами тогава по-бързо да ни приемат в еврото, за да няма такси.“ СЛУЖИТЕЛКАТА от ДСК му казва: „Тогава ще станем по-бедни.“ … Това е работеща в банка?!?! Говори против банките и против еврото?!?! А ние се сърдим на Копейкин….”

Говорейки за неадекватно отношение от страна на служителите, не можем да пропуснем и мненията относно работодателската политика на тази финансова институция. Ето какво четем в една от най-големите платформи, където настоящи и бивши служители дават оценки на колегите и шефовете си. Прилагаме част от мненията в подкрепа на тезата, че “рибата се вмирисва откъм главата”, а пропуските на висшето ръководство биха могли да са причина в ДСК да се вихри ожесточена кампания, подриваща доверието на потребителите към единната европейска валута. Общият дух на коментарите сочи, че там хора не се назначават на база професионалните им качества, а по роднинско-интимна линия. Явно за да разпространяваш тезите на “Възраждане” в качеството си на банкер е достатъчно да преспиш с някой от ръководството, коментираха наблюдатели:

“….. В Бизнес център Варна на ръководни позиции се назначават "специалистки" без да имат каквито и да е качества и заслуги за това. Не си мислете, че конкурсите и интервютата са реални. Ръководните позиции се придобиват чрез любовни връзки с ръководители от по-висок ранг в София. "Специалистката" в БЦ Варна Гр.Илиева от 2024 на ръководна позиция е позната и известна на всички в ДСК с гореща любовна връзка с М.Влаев. Крайно агресивна, надменна и по нейни думи недосегаема. Гр.Илиева има крайно безобразно отношение към колеги и клиенти. Има и още няколко метреси на позиции, с които е невъзможно да се работи. Колят и бесят на общо основание. А ако се почувстват застрашени заради професионалните ви възможности ще бъдете изгонени на момента. БЦ Варна не е нормално място за работа. Изгонен бе качествен ръководител в БЦ Варна с дълъг опит с цел да се осигури място на любовницата на господин Влаев известен с прозвището "човека от който зависи всичко"

Заплащането е смешно ниско за работата с която ви затрупват. И след като пряката ви "ръководителка" ви ореже бонуса става още по зле….”

Негодувание към големите шефове се наблюдава и в София:

“….. Тотално е съсипан регион София на БДСК, за дългия ми стаж в банката, никога не е било толкова трагично положението от към мениджмънт и тотална липса на уважение от страна на регионалния мениджър Васил Господинов. Няма как с такова лошо и неадекватно поведение този ръководител да се нарича регионален управител на банка с дългогодишна история и традиции като лидер на банковия пазар. Тази банка е градена от служители и ръководители с подход, знания, умения и човечност. Няма как да се утвърдиш с този магазинерски подход. Доста хора си тръгват и то много кадърни в банката, на много колеги и то дългогодишни си направил мръсно неоснователно да не останат в банката. Служителите ти не искат да работят за хора като теб и съвсем скоро в региона ще има сериозен кадрови проблем. Васе, не си за този пост, признай си го? За кратко време съсипа труда на много колеги, и е коректно от твоя страна да си напуснеш. Няма да имаш успех в бъдеще, защото не знаеш какво правиш и къде си. Бягайте далеч от тази пасмина, имаща наглостта да се нарича ръководител!…”

На фона на подобна очеизвадна некадърност и повсеместна шуробаджанащина, логично възникват проблеми, ощетяващи пряко потребителите. Така например от публикации в едноименната неофициална група на ДСК във фейсбук научаваме, че на 25 септември т.г. тегленията от сметките на клиенти са били дублирани. Т.е ако човек изтегли примерно 300 лв. на банкомат, от сметката му “мистериозно” биват дръпнати още 300 лв., които в последствие са отчетени като повторно теглене. Едва след като стотици клиенти реагират на измамата, подавайки жалби и сигнали, от ДСК ги информират, че се касаело за “софтуерен проблем” и надвзетите незаконно и против волята на клиентите пари по сметките ще бъдат възстановени. Най-стряскащо обаче е, че от медийни публикации научаваме, че идентичен проблем е възникнал и на 16.07.2024 г., а от БНБ са коментирали, че платежните институции са длъжни са информират незабавно централната банка при възникване на толкова значим инцидент. Дали виновник е “компютърът” или говорим за целенасочен опит за кражба, искрено се надяваме репресивните органи да проведат адекватно разследване, а БНБ да вземе мерки.

Прочее коментари за подобни опити за присвояване на пари от депозити срещнахме на множество места в мрежата, но доколкото медиите не сме разследващ орган, на този етап ще се въздържим да ги публикуваме, въпреки че ще настояваме за изясняване на казусите.

За сметка на това ще оповестим една меко казано неетична, но пък съвсем законна практика, описана от потребител. В публикувана снимка на банкомат виждаме, че ДСК взема по 3 лв. за теглене на пари от тяхно устройство. Без значение каква е сумата, налогът от 3 лв. е задължителен ако човек иска да си вземе част от собствените си пари. За сметка на това, в съседна Гърция същата услуга му е струвала само 0,2 евроцента на трансакция, пише ощавеният клиент.

Тук е мястото да припомним и за не особено основателния скок в таксите за теглене на гише, които тежко натоварват и без друго обеднелия българин и създават предпоставки за остър негативизъм срещу банковата система.

“Заради такива пладнешки хайдути ще почнем да си държим парите под дюшека като едно време, така и така не искат да ни ги обменят в евро на гише”, заяви в заключение нашият читател, вярвайки, че всичко описано в настоящата статия се случва без знанието на централното ръководство на ДСК и че те своевременно ще вземат адекватно отношение да коригират пропуските в работата на подчинените си.

