Двама млади, две прекършени съдби: Салих и Айше умират на пътя, а виновната получава нова кола с червена панделка (СНИМКИ)

Денят, в който времето спира за две семейства от Якоруда. Първите братовчеди Салих Шиндев и Айше Осман излизат на вечерна разходка с приятелка. Млади, усмихнати, пълни с мечти — те дори не подозират, че това ще бъде последната им вечер заедно.

Според информация информация изпратена до редакцията на News24sofia.eu на пътя между селата Краище и Дагоново, около 20:55 ч., 19-годишна шофьорка, идваща насреща, навлиза в тяхното платно с висока скорост. Ударът е ужасяващ. Айше издъхва на място. Салих, тежко ранен, успява да се обади на 112, задъхан, борещ се за живот.

„Не мога да дишам…“ — това са последните му думи. Транспортиран е първо в Благоевградската болница, а след това в столичната „Света Анна“. Въпреки усилията на лекарите, издъхва по-късно.

Виновната шофьорка не звъни на 112. Вместо това набира баща си.

ДВАМА МЛАДИ ХОРА, ДВАМАТА СЪС СЪРЦЕ И МЕЧТИ

Салих Шиндев – 20 г.

Пример за упоритост и трудолюбие. Завършил спортно училище в Пловдив, после лесотехнически техникум във Велинград. В момента студент в УНСС – София. Внимателен шофьор, без нито едно нарушение. Обичан от всички, които го познават.

Айше Осман – 26 г.

Предишният ден е бил рожденият ѝ ден. Мила, всеотдайна и независима. Завършила начална и предучилищна педагогика в Благоевград. Работела и сама се издържала. Внимателна зад волана, разумна и добросърдечна.

Двама млади хора, чиито пътища свършват без време – не заради тях, а заради нечия безотговорност и арогантност.

След трагедията, семействата чакат отговори.

Но получават само тишина и бездушие.

Шофьорската книжка на виновната не е отнета Няма автотехническа експертиза Исканията за повторни кръвни проби – отхвърлени Исканията за достъп до телефонните данни – отказани Няма информация какво се случва по делото

Така изглежда българското правосъдие, когато става дума за пътни убийства.

СИСТЕМАТА, КОЯТО УБИВА ВТОРИ ПЪТ

Младата жена, която отнема два живота, продължава да живее все едно нищо не се е случило — по заведения, по купони, в социалните мрежи. Без вина, без покаяние.

След време, когато делото все пак влезе в съдебната зала, ще започне познатият сценарий:

Адвокатът ще говори за „младост и разкаяние“.

Съдиите ще видят „добри характеристични данни“.

А присъдата ще бъде условна — или 2-3 години общ режим, с излизане за „работа“ и „добро поведение“.

Това не е правосъдие. Това е институционализирано оправдание на убийците зад волана.

Само месец след катастрофата, родителите на момичето, което отне живота на Салих и Айше, ѝ подаряват чисто нов автомобил — с червена панделка и балони. Докато две семейства още носят черни дрехи.

„Дори за нас от Сдружение Ангели на пътя това е прекалено. Видели сме безброй безобразия, но подобен цинизъм – рядко.“

ПАМЕТ И ВЪПРОСИ

Колко още български деца ще трябва да умират, за да се промени нещо? Колко още пъти близките ще чуват: „Делото е в процес на проверка“, „Няма достатъчно доказателства“, „Нека проявим разбиране, тя е млада“…?

Салих и Айше вече няма да се приберат. Но техните истории трябва да останат – като зов за справедливост, като знак, че човешкият живот не може да бъде подменен с адвокатски аргументи и червени панделки.

В памет на Салих Шиндев (20 г.) и Айше Осман (26 г.) от Якоруда. Да не забравяме. Да не мълчим. Да не позволим това да се повтаря.

Източник: news24sofia.eu