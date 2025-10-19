Изгоненият Радослав арестуван за домашно насилие

Радослав Куцев, който бе позорно изгонен от шоуто „Ергенът: Любов в рая“, отново попадна в центъра на скандал. Мъжът, станал популярен с рекордно краткия си престой във формата от едва 30 минути, е бил задържан за 24 часа по обвинение в домашно насилие. Инцидентът се е разиграл на 11 октомври в апартамент в София, където Куцев живее с партньорката си.

По данни на разследващите жената е подала сигнал в полицията, твърдейки, че е била душена и удряна в главата. На място е пристигнал екип на МВР, който е задържал агресора за 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за упражнено домашно насилие. Към момента от полицията не предоставят подробности, но по непотвърдена информация Радослав може да бъде привлечен като обвиняем, ако вината му бъдат доказана

Преди броени дни Куцев предизвика остри негативни реакции с арогантното си поведение в един от последните епизоди на „Ергенът: Любов в рая“, които в момента се излъчват по Би Ти Ви. Той бе изгонен от предаването само половин. час след влизането си, след като си позволи обиди към участничките и демонстрира грубо отношение, дърпайки стола на Габриела Бланко и събаряйки я на земята. Продуцентите се принудиха спешно да го отстранят от шоуто, а в социалните мрежи мнозина го нарекоха „най-скандалния и най-простия участник“.

Стресната от дърпането на стола, Габи се развика и избухна в ридания. Екипът успокои разстроената брюнетка и рязко сви сърмите на Радослав. „Няма да се появи повече този човек!“ отсече женски глас зад кадър, а мъж посъветва провинилия се да успокои топката и го подкара завинаги към изхода.

След излъчването на епизода Куцев се опита да защити действията си, като заяви: „Подигравките също са агресия, само че вербална. Защо не изгониха и Габриела, която не спира да обижда останалите участнички?!“

В предаването Радослав се представи като модел, фитнес инструктор, масажист и собственик на малък бизнес. Твърди, че в реалния живот е далеч по-спокоен и скромен, отколкото са видели зрителите, но както се оказва, това изобщо не е така. Според запознати неотдавна Куцев е заработвал като жиголо, пласирал е и леки наркотици в дискотеки в Студентски град. Говори се, че спи и с мъже, исжени за пари.

Навремето скандалният риалити герой беше гадже на бившата адреналинка Яна Христова. Според мълвата тя го хванала на калъп с мъж и това била причината за разлъката. Преди това пък Радослав имал богати любовници, които го издържали. Сред тях е и певицата Теди Кацарова, с която се разделили заради голямата възрастова разлика. „Публична тайна е, че сред спонсорите му е и маститият бос на мебелната къща „Явор“ Благо Солов, който е изявен ценител на надарените мъжки екземпляри.

Напоследък Куцев го е закъсал финансово, затова решил да се сдобие, с малко популярност и да си направи реклама в риалити предаването. За негово съжаление участието му беше твърде кратко, но пък много скандално.

Източник: Уикенд