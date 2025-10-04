Мистериозните трупове от кораба в Бургас – на маститите наркотрафиканти Желю Испанеца и Добата Варненските дилъри наказани с мъчителна смърт заради издънка с друг кокаинов кораб от Перу, акостирал в Бургас https://crimes.bg/kriminalno/misterioznite-trupove-ot-koraba-v-burgas-na-mastitite-narkotrafikanti-zhelyu-ispaneca-i-dobata-3/174150 Crimes.bg

Зад двата трупа на българи, които бяха открити в трюма на кораба Devbulk Begum, плаващ под флага на Маршаловите острови, най-вероятно стои мафиотска вендета. Той акостира на пристанището в Бургас малко след полунощ на 30 септември, припомнят запознати от МВР.

На потресаващата гледка се натъкнали българските власти и част от 13-членния екипаж на кораба, превозващ 500 тона меден сулфат, когато започнала обичайната митническа обработка на плавателния съд. Двете безжизнени тела са открити в хамбара на кораба, а запознати с разследването разкриват, че издъхналите в жестоки мъки мъже са били с предпазни костюми, маски и оборудвани с бутилки с кислород.

Смъртта на двамата българи е, настъпила, когато кислородът в бутилките е свършил, а те са се оказали заключени в хамбара с отровния меден сулфат. Все още не е известно кога точно е настъпила смъртта на мъжете, но една от разследваните версии е, че те са се качили на кораба в Турция, за да изхвърлят в открито море товари с кокаин, завързани за спасителни жилетки и с прикрепени джипиес системи за откриване на точната локация на стоката.

Неофициално се твърди, че откритите трупове са на маститите наркотрафиканти от Варна Добрин Добрев – Добата и Желю Василев – Испанеца, чиито имена открай време се свързват с трафика на кокаин от Южна Америка към Европа. Според запознати от родния ъндърграунд Желю Испанеца от години работел за наркокартела „Лос Каленьос“, който действа в Колумбия, Бразилия и Перу. Корабът, в чийто хамбар намериха смъртта си Добата и Желю Испанеца, бил натоварен с меден сулфат в Перу, По-голяма част от стоката е била разтоварена в Турция, а в България останали да се разтоварят още около 5000 кг.

От МВР и прокуратурата отказват да потвърдят официално имената на двамата открити мъртви българи, но признаха, че сред разследваните версии е, че плавателният съд е пренасял контрабандно дрога.

Според източник от ъндърграунда Желю Испанеца и Добрин Добата може би са били умишлено подмамени да влязат в трюма на кораба от представители на турски наркокартел и са били заключени в хамбара за отмъщение.

„Всякакви версии са възможни, включително и тази, че кокаинът е откраднат от турски наркокартел, чиито представители след това са заключили в хамбара българските получатели на стоката. Възможно е Добата и Испанеца да са елиминирани и от своите хора, не бива да се изключват и други хипотези“, коментира заплетения криминален казус представител на родния подземен свят. Според ангажиран в разследването криминалист от Бургас е твърде възможно Добата и Желю Испанеца да са се затворили доброволно в трюма с хиляди тонове медна руда, като са си мислели, че ще издържат 10-часовия курс до Бургаското пристанище, оборудвани със защитни костюми, предпазни маски и с бутилки кислород за всеки случай.

Заради бурното вълнение от 4 бала обаче при движението на плавателния съд от рудата се е отделил токсичен прах, съдържащ основно сероводород, който бързо-бързо е изчерпал наличието на кислород в затвореното помещение.

Въпреки че корабът се претърсва щателно, до този момент дрога на борда му не е открита. Предполага се, че кокаинът е бил разтоварен или в Турция, или изхвърлен в открито море. Всички членове на екипажа, както и капитанът на кораба, който е турчин, ще бъдат разпитани с детектор на лъжата.

Имената на откритите мъртви в хамбара на кораба Devbulk Begum Желю Испанеца и Добрин Добрев – Добата неофициално се свързват със заловените през пролетта на 2018 г. над 320 кила кокаин в провинция Паско в Перу Тогава местните служби за сигурност заловиха дрогата, укрита в хладилен камион, а сред арестуваните четирима бяха и двама българи – Георги Николов и Асен Чехларов. Нашенците бяха освободени тихомълком няколко месеца по-късно.

Твърди се, че тогава Николов и Чехларов са били в Перу, заедно с Желю Испанеца и с Добата, които са ги чакали край пристанището в южноамериканската държава. Българите трябвало да прекарат над 1 тон кокаин, собственост на картела „Лос Каленьос“, но издънката при залавянето дошла от южноамериканците. Смята се, че Желю Испанеца прибира по 5000 долара за всеки килограм кокаин, който достигне до Европа.

Твърди се, че Желю Испанеца и Добата са замесени и в трафика на кокаин, който бе открит на 14 декември 2024 г. на кораб с панамски флаг, идващ от Перу и акостирал на пристанището в Бургас, за да разтовари 15 т. меден концентрат. Тогава суровината беше предназначена за голямо металургично предприятие в Средна гора, което всеки месец получава меден концентрат от Южна Америка, разтоварван на българския порт. Преди да акостира в Бургас, корабът, идващ от Перу, е минал през испанското пристанище в Кадис, където е бил подменен част от 22-членния му екипаж.

Тогава американски агент от службата. „Митници и гранична защита" на САЩ подава сигнал, че в Бургас ще бъдат разтоварени 350 кг. кокаин. Според оперативни данни дрогата е била предназначена за Турция. Кокаиновата пратка е била скрита в машинното отделение на кораба пръсната на различни места по тръбопроводната система на плавателния съд. Вместо очакваните поне 360 кг кокаин обаче агентите от отдела за борба с наркотрафика откриха едва 73 кила дрога, като по-голямата част от стоката беше намерена в охлаждащата тръба на двигателя на кораба. Снимки на заловената дрога показваха, че пратката кокаин е пакетирана в различни пакети, като намокрената дрога е укривана в найлонови разноцветни торбички.

„Не е изключено Добата и Испанеца да са се простили с живота си заради допуснатия гаф от зимата на 2024 г.“, допускат криминалисти.

Източник: Уикенд