ОГРОМНО ПОСТИЖЕНИЕ! Младите “лъвове” са световни вицешампиони по волейбол

Националният отбор на България се окичи със сребърните медали на Световното във Филипините, след като във финала, "лъвовете“ загубиха от Италия с 1:3 гейма.

Двубоят за златните медали в Манила на живо изгледаха малко над 15 000 зрители, изпълнили до краен предел зала Mall of Asia Arena.

България загуби първите два гейма с 21:25 и 17:25 точки, но след това се върна в мача след 25:17 в третия само, за да загуби четвъртия с 10:25.

Горчивината обаче остава, защото това беше първа загуба на нашите волейболисти на волейболния Мондиал.

За България най-резултатен в срещата стана Александър Николов с 23 точки, от които 21 от атака, 1 блок и 1 ас. Мартин Атанасов финишира с 11.

Така България отново не успя да ликува като световен шампион и при втората си възможност да стъпи на световния волейболен връх. Нашите момчета обаче изиграха страхотен шампионат и показаха, че бъдещето е пред тях и големите им успехи тепърва предстоят.

Италия пък защити световната си титла отпреди две години.

