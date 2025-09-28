Къща за гости доставя бюра и шатри за Агенция по заетостта Европрокуратурата прати в съда измама за 300 000 лева на някоя си Галя от Луковит https://crimes.bg/vodeshha-tema/kashta-za-gosti-dostavya-byura-i-shatri-za-agenciya-po-zaetostta-3/173578 Crimes.bg

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу заподозрян за измама, свързана с проект, съфинансиран с пари от Брюксел. Делото се отнася до обществена поръчка, проведена от Агенцията по заетостта за доставка на офис мебели. Според разследването фирма, чиито име не се съобщава е излъгала за своя предишен опит, и така печели договор ча стойност 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро. (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС. Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи до 8 години лишаване от свобода, лаконично обявиха подчинените на Лаура Кьовеши.

Проверка показва, че скандалният договор е сключен през 2020 г. от тогавашния шеф на Агенцията Драгомир Николов. Запознати твърдят, че европрокуратурата разследва и други договори на Николов, който е смятан за протеже на дългогодишния областен координатор на ГЕРБ в Русе Пламен Нунев. За момента обвинения има само за аферата с мебелите, но съвсем скоро се очакват и нови съобщения от хората на Кьовеши, твърдят запознати.

Пачките с европари, за които сега ще отговаря пред съда, са грабнати от ЕТ „Перла-2013-Галина Любомирова“ на някоя си Галина Димитрова от Луковит. До 2019 г. Галя от Луковит е собственик на слабо посещавана къща за гости в градчето и няма никакви амбиции да започва търговия с мебели. Е, щом замирише на еврофондове, винаги може да си промениш плановете.

Или пък фирмата на Димитрова е използвана за параван на хора във властта, каквато е другата версия. Как стоят нещата, знае само Галя, но е факт, че при третото правителство на Бойко Борисов Агенцията по заетостта напомпва с милиони фирмата от Луковит. И то все по обществени поръчки, които подозрително приличат на състезание с един кон.

Драгомир Николов

Поръчката за доставка на офис мебели е типичен пример. Тя е част от европроект на Агенцията за мотивиране на младежи да започнат работа. Дейностите по него предвиждат обособяване на места в централните части на градовете, където подчинените на Драгомир Николов да агитират тийнейджърите да посетят бюрата по труда. За да им е удобно на чиновниците, е нужно да се купят преместваеми шатри, сгъваеми столове и маси, телевизори, бюра и други офис мебели. В обявлението за обществената поръчка изрично е посочено, че оферти могат да дават само фирми, които вече са изпълнили поне един подобен договор за доставка на офис оборудване.

Галя и фирмата й „Перла-2013-Галина Любомирова“ нямат предишен опит, но смело подават документи. Точно за това е и обвинението срещу нея, повдигнато от европрокуратурата. Оферти има и от десетина други дружества, които имат необходимия опит. За всеобща изненада печели именно Галя от Луковит. Да поясним: идеята на подобни обществени поръчки е да се съберат максимално много оферти, а накрая държавата да плати най-малко пари за исканите продукти или услуги. Не и в този случай.

Още преди отварянето на ценовите оферти, другите участници са отстранени. Мотивите са кой от кой по-безумни. Няколко от фирмите не били уточнили какъв цвят шатра ще доставят.

И това при положение, че от Агенцията настояват да е бял/кремав. Това би трябвало да се подразбира, ама не. Други фирми – какъв ужас! – не били посочили какъв цвят дамаска ще има доставеният от тях „стол конферентен“, а предложили на чиновниците

сами да си го изберат. Конкурентите на Галя правят и друг сериозен пропуск. Не уточняват колко точно години е гаранционният срок на бюрата, които искат да доставят. Все едно законовите изисквания да не са ясни. Примерите за подобни „фрапантни“ пропуски, или пък умишлено заяждане, са доста. Факт е, че накрая е отворена само офертата на „Перла-2013-Галина Любомирова“, с което Галя с къщата за гости в Луковит автоматично печели.

И това не е единственият пример. По подобен начин госпожата печели и други конкурси на Агенцията по заетостта, докато шеф е кадърът на ГЕРБ Драгомир Николов. Като поръчката за доставка на 110 вътрешни интериорни врати. Тя не включва монтажа, демонтажа и други дейности за подмяната на вратите. За тази поръчка има подадени три оферти – за 57 750, 67 870 и 69 960 лева. Две от тях са на търговци на врати, а третата – на къщата за гости на Галя. При това тя дава и най-високата цена. Логично би трябвало да загуби, но не. Заради формални пропуски другите двама участници са отстранени. Накрая печели правилната фирма, а Агенцията плаща над 10 000 лева повече.

Всъщност това са си направо жалки стотинки в сравнение с другите договори на Галя. Като доставка на техника, ремонт и строителство в домове за стари хора или сгради на Агенцията.

Сценарият винаги е един и същ. Останалите участници в обществените поръчки предварително се отстраняват, за да спечели който трябва. Само можем да гадаем колко ли по-малко пари щеше да плати Агенцията по заетостта за тези договори, ако в конкурсите имаше конкуренция…

Източник: Уикенд