С 14 прободни рани е убит мъжът на екопътеката край Смолян, съдът остави обвиняемия за постоянно в ареста

Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста обвиняемият за убийството на екопътека "Невястата“ край Смолян Ненчо Ненчев, предаде репортер на "Фокус“. Той бе докаран в с белезници на ръцете и краката в съдебната зала, придружаван от трима представители на съдебната охрана.



След като е взел предвид събраните по делото доказателства до този момент и след като е чул становището на страните, съдът приема, че безспорно може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършител на деянието, за което му е повдигнато обвинение, заяви съдия Дафина Чакърова. По думите й, е налице реална опасност Ненчев да се укрие, тъй като след извършване на деянието той е напуснал местопрестъплението и е бил задържан след издирване, а не се е предал доброволно. Мъжът няма и постоянен адрес. Съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, тъй като показанията на свидетелката става ясно, че той многократно е поставял в опасност както здравето й, така и живота й. При извършване на деянието, той се е заканил и с убийство, което обосновава опасността от извършване на друго престъпление. Определението на Окръжен съд - Смолян може да се обжалва или протестира в тридневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, считано от днес.



Пред съда, Ненчо Ненчев заяви, че е съгласен с налагането на тази мярка и уточни, че не е планински водач и няма такова образование. "Съжалявам за случилото се, но не мога да върна нещата назад“, каза обвиняемият в съдебната зала.



Служебният защитник на Ненчев, адвокат Филип Топов заяви, че на база на събраните доказателства това е най-адекватната мярка за обвиняемия и е неговата воля. "Мотивите му са, че той бе могъл да бъде поставен под някакви чисто психологически атаки, евентуално се чувства заплашен от близки и роднини на пострадалото лице, с оглед физическа разправа, дори и посегателство върху живота му. Това беше неговата воля и аз съм длъжен да се съобразя с неговото искане“, подчерта адвокат Топов. Той допълни, че ще настояват за много задълбочена и комплексна психиатрическа и психологическа експертиза. След повторна среща с обвиняемия ще вземем решение дали да обжалваме определението на съда, каза още служебният защитник.



Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов, който бе и прокурор по делото заяви в съдебната зала, че искат мярка за неотклонение "задържане под стража“ именно, защото е налице извършване на тежко престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. По думите на Симов, има голяма вероятност Ненчев да се укрие и да извърши друго престъпление. "Доказателствата събрани до момента са потвърдени от извършителя. Имаме свидетелка на престъплението и тя е разказала подробно за случилото се и е посочила извършителя, с който са били интимни приятели преди време. Тя непоколебимо определи извършителя. С 14 прорезно- прободни рани Ненчев е умъртвил Павел Христов пред очите на жената. Считаме, че той съзнава какво е извършил. Той е целял да постигне убийство, защото начина на нараняванията и областта на нанесените рани, говори именно за това, че извършителят е имал намерение да извърши убийство. Събрани са следи и веществени доказателства от престъплението, от автомобилите на обвиняемия и жертвата, които ще бъдат допълнително анализирани“, посочи прокурор Симов.



Той допълни, че са иззети записи от камери от паркинга до екопътеката, на които се вижда, че обвиняемият преди часа на убийството. Малко по-късно той на бегом се придвижва обратно. Обвиняемият е дал обяснения и не отрича, че е отишъл там, защото е знаел че жертвата и жената са там. Открил ги е след като предварително е сложил на автомобила на жертвата проследяващо устройство. Свидетелката е разказала точно как са се срещнали на екопътеката вечерта на 21 септември, как той ги е напръскал с лютив спрей и е нанесъл прободните рани на Павел. Прокурор Симов допълни, че Ненчев е имал подготовка са отвлече свидетелката и да заживеят заедно, като пред тялото на току-що убитият й приятел й е казал, че дори иска да имат деца. "Държейки нож той я предупредил, че ако се опита да избяга ще я последва същото и това е закана за убийство. Носил е белезници, които е сложил на жената, за да не избяга. После се е оттеглил, за да докара автомобила до паркинга. Свидетелката е успяла да се скрие в гората по стръмния скат. След като връщайки се на местопрестъплението, Ненчев не я открива, той бяга и се укрива, като е преминал сериозен маршрут пешком, каза прокурор Симов.



Той уточни, че Ненчев е бил оборудван с дрехи, оборудване, челник, зарядни за телефон, палатка и спален чувал. Той е бил добре подготвен да се укрива в планината, но е задържан в резултат на много добре планирана операция. Въпреки това Ненчев е оказал пълно съдействие на разследващите и е разказал подробно за случилото се, каза още окръжният прокурор на Смолян.

