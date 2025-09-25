Мъж е бил убит до гробищен парк в Монтанско https://crimes.bg/kriminalno/mazh-e-bil-ubit-do-grobishten-park-v-montansko/173353 Crimes.bg

Издирва се извършителят

43-годишен мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той е открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние. На място тече оглед от криминалисти. Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото. Мъжът е открит със счупен череп.

„Касае се за убийство и все още издирваме извършителя. Изясняват се и мотивите на тежкото престъпление", каза за NOVA наблюдаващият прокурор Олег Димитров. По неофициална информация по паметниците на гробовете е открита кръв и разпилени дрехи.

Образувано е досъдебно производство за извършено умишлено убийство.

