Мъж от Българово застреля куче кангал в местността Карабаир край Айтос

Убийство на куче потресе района около Българово в последния ден на изминалата година. На 31 декември, около 14:10 часа, в Районно управление – Айтос е получен сигнал за застреляно куче в местността „Карабаир“, разположена недалеч от пясъчната кариера в землището на градчето.

Полицаите реагирали незабавно и установили, че става дума за мъртво куче от кръстоска между кангал и българско овчарско куче, с приблизително тегло от 50 килограма. Тялото на животното било открито с огнестрелна рана в лявата част – в областта около предния крак, свидетелстваща за близък изстрел с ловно оръжие.

Само часове по-късно, благодарение на бързите действия на служителите от РУ-Айтос, извършителят е бил установен и задържан. Това е 53-годишен мъж от Българово, който сам се е предал и е предал доброволно използваната ловна пушка с монтиран оптичен прицел.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват както мотивите за стрелбата, така и законността на действията на извършителя. Не се съобщава дали убитото куче е било домашен любимец, охранително животно или се е движело свободно в района на инцидента.

Случаят предизвика напрежение сред местните жители, като част от тях настояват за по-строг контрол над притежанието и използването на ловно оръжие в близост до населени места и земеделски територии. Инцидентът също така повдига въпроси относно защитата на животните и прилагането на съществуващото законодателство.

Разследването по случая продължава, като се очаква прокуратурата да даде допълнителна информация след приключване на първоначалните експертизи.

