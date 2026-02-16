Кметът на Бистрица Самуил Попов: Цялата къща се задими, това е опит за убийство

Кметът на Бистрица потвърди, че извършителите са били маскирани. "Вижда се на камерите, че са маскирани", уточни той.

Цялата къща се задими, това е опит за убийство. Това заяви пред БГНЕС кметът на село Бистрица Самуил Попов, след като автомобилът и входната врата на дома му бяха подпалени.

"Жена ми и детето спяха. Някъде около 1:30 ч. чух нещо като експлозия. Погледнах през прозореца и видях предната част на колата да гори и видях двама души на мотоциклет да тръгват в тази посока. Обадих се на телефон 112, за да дойде пожарна.

В този момент не знаех, че гори и къщата, което си е опит за убийство, тъй като цялата къща се задими", разказа Самуил Попов.

На първия етаж в къщата, по думите му, е имало 5, 6, 7 души. "На нашия етаж бяхме трима. Цялата къща се задими и благодаря на Господ, че сме живи и здрави всички", каза той.

Кметът на Бистрица потвърди, че извършителите са били маскирани. "Вижда се на камерите, че са маскирани", уточни той.

Попов обърна внимание и на един детайл от случката. "Единият полива предното стъкло на колата с някаква запалима течност, другият е поливал входната врата и след като се възпламенява горивната течност, се връща да дозапали входната врата", добави той.

Попитан как си обяснява случилото се, кметът на Бистрица заяви, че това е свързано с работата му и с разкритията, които прави. "Последният случай е от петък, където по сигнал на г-жа Бобчева тук се показа едно нерегламентирано разтоварище", допълни той.

Според него, палежът на колата и дома му има връзка със случая от лятото на миналата година, когато в сградата на кметството влязоха маскирани с бухалки. "Смятам, че най-вероятно има връзка. Тогава полицията не успя да разкрие извършителите. Надявам се този път да си свършат работата, за да може не само аз да съм спокоен, а и жителите на Бистрица. Това е едно от най-големите села в България", каза още Попов. Той допусна като напълно възможно извършителите на палежа да са същите.

"Благодаря на Господ, че сме живи и здрави и на пожарникарите, които дойдоха възможно най-бързо", каза още кметът на Бистрица. | БГНЕС