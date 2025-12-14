Заради протестите на гръцките фермери: Близо 30 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"

ИНЦИДЕНТИ

Интензивното преминаване на товарни автомобили е такова и в посока България и в посока Турция. Натрупването е около 27 км. Създадена е нужната организация, всички са в аварийната лента, магистралата си върви нормално. Регулацията на движението На влизане в България на съпределния пункт опашката е близо 50 км, работим на пълен капацитет. Количеството на товарните автомобили не е за сметка на качеството на проверките. Осъществява се контрол на самите гранични проверки. Между 6 и 8 часа отнема преминаването на пункта“. Това съобщи на брифинг Началникът на ГКПП "Капитан Андреево“ Яни Пейчев. 

"Проверени 3100 тежкотоварни автомобила в двете посоки за 24 часа. "Обработили сме 630 на изход и 530 на вход от 8 часа сутринта. Агенция "Митници" администрира митническите документи. За последните 4 години трафикът на камиони се е увеличил с 15%, през последните три са над 1 млн. на година. Целият трафик за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести", каза държавният инспектор Весела Симеонова. 

"Трафикът за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести.  Производствените предприятия намаляват капацитета си преди празниците, така че и трафикът ще спадне. Пунктът е в процес на разширяване“, добавя тя.

