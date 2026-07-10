„Рухнах емоционално": Пациентка разказа за кошмарно посещение при зъболекар в Чирпан

Жена разказа в социалните мрежи за огорчително посещение при зъболекар в Чирпан, който завършва с полиция. Мария Димитрова разказа в социалните мрежи за неприятния инцидент от понеделник.

Димитрова започна историята си с факта, че не живее в града, а в съседно село, където се грижи за болната си майка. Тя споделя, че е трябвало да иде на зъболекар, при д-р Янкова в градската поликлиника - да й бъде загладен определен участък от вътрешната страна на преден зъб, който й дразнел езика при говор.

Жената разказва, че е планирала всичко до последната минута, за да може да се върне навреме вкъщи. Запазила час при зъболекарката, планирала колко време ще й отнеме до гарата на града и дори разгледала разписанието на автобусите, в случай, че нещо се обърка.

Димитрова твърди, че желаната от нея процедура не отнема повече от 10 минути. Тя обаче не влиза навреме в кабинета, а с 20 минути по-късно след записания час.

"С влизането си в кабинета обясних на докторката, че разполагам с точно определено време, че искам да ми се направи ЕДИНСТВЕНО заглаждане, за да избегна дискомфорта и НИЩО ПОВЕЧЕ и ако тя прецени, че няма да се справи, ще дойда в друг ден, защото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се прибера при болната си майка. Ясно се изразих и мислех, че бях разбрана. Първото нещо, което Янкова поиска е личната ми карта и макар че ми се стори странно, реших, че е нещо рутинно и я дадох", пише жената в своя Facebook публикация в местна група.

По думите ѝ обаче след това ситуацията се развила по съвсем различен начин от очакваното.

Димитрова твърди, че вместо зъболекарката да се заеме с процедурата, за която пациентката е дошла, започнала да коментира работата на предишния ѝ стоматолог.

„Седнах на стола и вместо да се заеме със заглаждането, за което бях дошла, тя започна да ми обяснява колко некадърен е бил предишният ми зъболекар, как не се работело така, не бил спазен протоколът при лекуването на моите зъби, но тя щяла да се опита да направи каквото може“, разказва жената.

Според публикацията ѝ в рамките на около десет минути стоматоложката извършвала манипулация в устата ѝ, като междувременно ѝ съобщила, че ще я таксува за две пломби, „защото така преценява“.

„Аз с отворена уста и машинка в нея няма как да реагирам по никакъв начин“, пише Димитрова.

Жената твърди още, че след приключването на манипулацията проблемът, заради който е отишла в кабинета, не бил решен. По думите ѝ зъболекарката поискала да заплати 90 евро за „две пломби“ и да изчака оформянето на документи.

„Междувременно в моята уста нищо не е направено от това, за което съм дошла. Разочарована ѝ казах, че не е трябвало да ми губи времето и парите. Оставих въпросните 90 евро и си поисках личната карта, за да мога все пак да си хвана влака, ползвайки такси до гарата“, посочва тя.

По думите на Димитрова тогава ситуацията ескалирала. Жената твърди, че стоматоложката отказала да ѝ върне личната карта, докато не приключи с документите.

„Моята лична карта се оказа насилствено задържана от човек, на когото предварително съм обяснила колко времето ми е важно и как трябва да се върна при лежащо болен човек“, пише тя.

Димитрова твърди, че опитала да си вземе документа, при което, по думите ѝ, зъболекарката започнала да дърпа картата, да я крие и я заплашила, че ще извика полиция.

„И можете ли да си представите – тя извика полиция, защото, цитирам, „пациентка агресира и имала нужда от съдействие“, разказва жената.

Пациентката споделя, че в този момент е рухнала емоционално. По думите ѝ притеснението, че няма да успее да се върне навреме при болната си майка, както и спорът около личната ѝ карта, я довели до силен стрес.

„Почувствах се като най-нищожния човек на света и, сядайки на стола, на който Янкова ме караше да сядам и да чакам, избухнах в неудържим плач“, пише Димитрова.

Малко след това в кабинета пристигнали полицаи. Според разказа на жената те я извели пред кабинета, за да може зъболекарката да работи спокойно. Димитрова твърди още, че била попитана дали няма психично заболяване и била призована да запази спокойствие.

„След още петнадесет минути от кабинета се показа докторката и ме вкараха да подпиша някакви документи. Чак тогава ми даде личната карта с касова бележка за 90 евро“, разказва жената.

Тя твърди, че е подписала документите, без да ги прочете, тъй като била в шок и бързала да хване по-късния автобус, за да се прибере при майка си. По думите ѝ впоследствие установила, че личната ѝ карта е пукната.

„Като бонус към кошмара разбирам, че докато е дърпала картата ми, въпросната Янкова я е пукнала, та сега ще се налага и нова карта да правя – пак пари и време за моя сметка“, пише Димитрова.

Жената споделя, че два дни след случилото се все още не може да се успокои, не спи добре, а кръвното ѝ се е повишило.

„Това, което ми се случи, беше насилие над личността. Може да се случи на всеки човек, никой не е застрахован“, завършва публикацията си тя.

След публикацията последва и позиция от екипа на Дентална практика „Д-р Янкова“. Оттам изразяват съчувствие към „личната семейна драма“ на Мария Димитрова, но посочват, че това не може да бъде причина за „неадекватно поведение към медицинския персонал“.

„Развилата се ситуация има достатъчно свидетели, които могат да потвърдят, че реалната картина не е тази, описана от г-жата“, се казва в позицията.

От денталната практика благодарят и на органите на реда, които са се отзовали на сигнала, като определят поведението им като коректно както към пациентката, така и към зъболекарката.

В отговора си екипът уточнява още, че при отказ за предоставяне на здравна книжка и/или при вече използвани здравноосигурителни права за календарната година, пациентът трябва да представи документ за самоличност, за да бъде отчетен електронно в системата. От практиката допълват, че в такива случаи манипулациите се заплащат в пълен размер след съгласие от страна на пациента.

„В случая такова съгласие е дадено“, заявяват от Дентална практика „Д-р Янкова“.

Заглавна снимка: Vladimir Iliev / Google

glasnews.bg